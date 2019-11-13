Wonder Woman filmi konusu nedir? DC karakteri Wonder Woman’ı canlandıran kimdir? TV ekranlarına gelen filmin oyuncu kadrosu!

Yönetmen koltuğunda Patty Jenkins'in olduğu Wonder Woman Star TV kanalında bu akşam yayınlanacak. Fantastik türündeki filmleri sevenler, daha önce izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler yapımla ilgili detayları araştırıyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Peki, Wonder Woman oyuncuları kimlerdir? Wonder Women konusu nedir?

WONDER WOMAN KONUSU

Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır.

WONDER WOMAN OYUNCULARI

Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright.

WONDER WOMAN BAŞROL OYUNCUSU GAL GADOT KİMDİR?

Hızlı ve Öfkeli serisinde canlandırdığı Gisele Yashar rolü ile tanındı. Gal Gadot, 30 Nisan 1985 tarihinde Rosh Haayin, İsrail'de doğmuştur. Ataları Avrupa'dan göç etmiş Yahudiler. Gal Gadot, 19 yaşında katıldığı İsrail Savunma Kuvvetleri'nde asker olarak iki yıl görev yaptı.

Model olarak 2008 yılından itibaren İsrail'in en büyük giyim firması Castro'nun modellerinden biri oldu. Ayrıca Captain Morgan, Vine Vera ve Jaguar'ın uluslar arası kampanyalarında yer aldı. Cosmopolitan, Bride Magazine ve FHM'de kapak kızı oldu.

Gal Gadot, 2004 yılında 'İsrail Güzeli' seçildi. 2004 yılında Miss Universe'de İsrail'i temsil etti.

İsrail'de Bar Refaeli'den sonra beğenilen ve en çok kazanan ikinci model olmuştur.

Sonradan başladığı üniversitede hukuk okurken Quantum of Solace'de yer alacak Bond kızı "Camille Montes" rolü için yapılan seçmelere çağrıldı bunun sonunda ise oyuncu yönetmeni tarafından Hızlı ve Öfkeli 4 filmi için seçildi.

2009 yılında "Hızlı ve Öfkeli 4" filminde Gisele Harabo karakterini canlandırırken, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso ile birlikte oynadı. Bundan sonra bu filmin serisi çekilen tüm versiyonlarında rol aldı.