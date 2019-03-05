Cevap:

Bu konuda daha önce sendikaların talepleri olmuş hatta kamu personel danışma kurulu toplantılarında da imzalanan belgelere girmişti. Hükümet yetkilileri o zaman bu konunun çözüleceğini söylemişlerdi ancak henüz bir netice çıkmadı. 25 bin civarında bir kamu çalışanının sorunu. Şu anda bununla ilgili bir çalışma en azından bizim bilgimiz dahilinde yok.