Kamu kurumlarında çalışan üniversite mezunu işçilerin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı hakkı verilsin istiyor. Yüksek lisans mezunu dahi olsak işçi olduğumuz için maaş statü konumuz değişmiyor. Böyle bir çalışma var mıdır? Hasan Öz
Bu konuda daha önce sendikaların talepleri olmuş hatta kamu personel danışma kurulu toplantılarında da imzalanan belgelere girmişti. Hükümet yetkilileri o zaman bu konunun çözüleceğini söylemişlerdi ancak henüz bir netice çıkmadı. 25 bin civarında bir kamu çalışanının sorunu. Şu anda bununla ilgili bir çalışma en azından bizim bilgimiz dahilinde yok.