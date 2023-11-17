Vekaleten atamalarda görevde yükselme sınavıyla ilgili hizmet süresi aranır mı?

SORU: Müdür kadrolarına vekâleten atanacak personele göreve yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin şart ve alt kadrolardaki hizmet süresi aranacak mı?

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 86' ncı maddesi uyarınca vekâleten yürüten ve aynı Kanunun 68' inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlara haiz personele vekalet aylığı ödenmesi için göreve yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin şartın ve alt kadrolarda aranılan hizmet süresi aranacak mı?

Bilindiği üzere, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1' inci maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ..." hükmü yer almaktadır. Bu amir hüküm gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Halen farklı bir kadro unvanında çalışan Devlet memurlarının ilgili okullardan mezun olup burada sayılan unvanları ihraz etmeleri halinde dahi görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatı dışında münhal kadrolara atanmaları da yine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu minvalde, 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında söz konusu unvanlara yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesine göre kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet edenlere vekâlet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Asilde aranılan şartlara ilişkin olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde, "... Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz. ..." hükmüne yer verilerek bir belirleme yapılmıştır.



Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekâleten yürüten personelin "sınava girebilme hakkı ve alt kadrolarda hizmet süresi" dışında diğer şartları taşıması halinde vekâlet ücreti ile vekâlete ilişkin zam ve tazminatların ödenebileceği değerlendirilmektedir.