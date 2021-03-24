Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/763192/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/fenerbahce-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-ve-2-arastirma-gorevlisi-aliyor