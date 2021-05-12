Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 26 Mayıs 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...