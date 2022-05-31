İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...