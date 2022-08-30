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Giriş Tarihi: 30.8.2022 13:38

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi alacak
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