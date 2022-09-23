Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak belirtildi. Ayrıntılar için tıklayınız...