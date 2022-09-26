İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...