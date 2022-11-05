Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...