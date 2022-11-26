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Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:14 Son Güncelleme: 26.11.2022 09:21

Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alacak

Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alımı için ilan yayımladı.

Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alımı yapacak.

Akseki Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" ve "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alacak
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