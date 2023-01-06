İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...