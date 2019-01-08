Memurları ilgilendiren gelişme! Memur davalarında önemli kriter!

Adalet Bakanı Gül'ün daha önce de belirttiği yargı reformunda önemli olan bir konu da davalarla ilgiliydi. Davaların en kısa sürede çözülmesini sağlayacak çalışmalar yapıldığını açıklayan Adalet Bakanlığı bu konuda harekete geçti. Posta'nın bir haberine göre memur davalarında azami süreler belirlendi. İşte o süreler.

Belediye İşleri / Hizmet Ücretleri davaları 240 gün,

İmar / Gecekondu - İmar Affı davaları 420 güne kadar,

Memur, Disiplin / Meslekten Çıkarma Cezası davaları 300 güne kadar,

Sınav / MEB ya da ÖSYM'nin Ortak ve Merkezi Sınavları Dışında Kalan Sınavların davaları 240 güne kadar,

Tam Yargı Davası 360 gün,

Ecri Misli ve Tahliye İşleri davaları 330 gün,

İmar / Müdürleme - Durdurma - Yıkım - Para Cezası davaları 300 gün,

Memur / Atama / Göreve Dönme davaları 300 gün,

Amme Alacaklarının Tahsili / Haciz davaları 180 gün,

Motorlu Taşıtlar Vergisi davaları 150 gün,

Vergi Cezası / Vergi Ziayi davaları 210 gün,

Vergi Cezası / Özel Usulsüzlük davaları 210 günde sonuçlanacak.