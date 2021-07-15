15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen demokrasi kahramanlarından biri de 16 yaşındaki Engin Tilbaç
'tı. Darbecilere karşı dururken tank altında kalan Tilbaç'ın annesi zihinsel, babası fiziksel engelliydi. Şehide hitaben mektup yazan yazar Ertuğrul Başer
, duygu yüklü satırlarıyla yürekleri dağladı. Gençliğinin baharında olan Engin Tilbaç (16), 15 Temmuz darbe girişiminde Sultangazi
'de Baştabya Kışlası
önünde darbecilere karşı direnirken tank altında kaldı. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimlik tespiti yapılamayan Tilbaç'ın ailesi, üç gün boyunca çocuklarını aradı. Aileye acı haberi ise adli tıp verdi. Adli tıp ekiplerinin yaptığı DNA testi sonucunda kışla önünde tanklarla şehit edilen siviller içinde Tilbaç da vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümüne girilirken Tilbaç'a hitaben bir mektup kaleme alan yazar Ertuğrul Başer, Türkiye tankın altında kalmasın diye körpecik bedenini tanka siper eden genç kahramana minnetini sundu. Başer mektubunda "İlk kez senin sayende, sen baş tuttuğun için bir darbeye karşı çıktık; ilk kez aman dilemedik kötülüğe alışmış ve kudurmuş haramilerden; kurşunlar, tanklar, uçaklar vız geldi!" şeklindeki duygu yüklü ifadelerle Tilbaç'ı andı.
KÖRPE BEDENİNDE TANK İZİ
İşte o duygu dolu satırlar: Kışlanın önünde yatıyordun. Hangi kelimeyi tutsam elimde kaldı... Kuzum dedim, olmadı, körpe kuzum, kınalı kuzum, sürmeli kuzum dedim, aralarına gözyaşı koydum, aralarına hak, vebal, boyun borcu, olmadı. Göz hakkın açık kaldı, incirin ve zeytinin, tuzun ekmeğin hakkı açık kaldı, ne yapsam ödeşmiyor, içemediğin su, bakamadığın gök açık kaldı. Kışlanın önünde yatıyordun, körpe bedeninde tank izi. O tank Türkiye'nin üstünden geçmesin diye genç ömrünü siper etmiş, on altı yaşınla yatıyordun, kim ödeyebilir o hakkı! (Ha, unutmadan söyleyeyim, o tank geçemedi Türkiye'nin üstünden, geldiğimde müjdemi isterim çam sakızı çoban armağanı.) Yavrum dedim, gün görmemişim, murat almamışım, kalbi kırığım dedim, olmadı, seni emziren annenin, yetiştiren babanın hakkı kaldı, hep ödeşemeyeceğim bir şey, kurdun, kuşun kavmin, kardeşin hakkı kaldı.