11 yıl sonra kendisi şehit düştü

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan kahramanlardan biri de Vedat Büyüköztaş (36) oldu. Ankara'da mobilya ustası olarak çalışan Vedat Büyüköztaş, hain darbe girişiminin yaşandığı gece arkadaşlarıyla birlikte darbecilere direnmek için Genelkurmay Başkanlığının önüne gitti. Burada darbeci askerler tarafından helikopterle vatandaşların üzerine ateş açıldı. Birçok vatandaşın yaralanması üzerinde yaralıları bölgeden tahliye etmek için mücadele etti.Vedat Büyüköztaş, helikopterden açılan ateş sonucu vurularak 2 arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehit Vedat Büyüköztaş, 2012 yılı ağustos ayında ise Ankara'dan bayram tatili için Aksaray'a doğru giderken meydana gelen kazada eşi Sevda, çocukları Altay ve Sudenaz ile teyzesi ve yeğenini kaybetmişti.Vedat Büyüköztaş'ın kardeşi Sedat Büyüköztaş, ağabeyinin o kazadan yaralı kurtulduğunu, 15 Temmuz'da ise şehit olduğunu belirterek, SABAH'a anılarını anlattı. Ağabeyinin çok büyük acılar yaşadığını belirten Büyüköztaş, "Aynı iş yerinden 6 arkadaş o gece darbecilere direnmek için yola çıkmışlar. Ağabeyim ilk helikopterden açılan ateşte yaralananları sedyeyle taşımış. Ama ikinci kez açılan ateşte vuruluyor ve orada 2 arkadaşı ile birlikte şehit oldu. 1 arkadaşı da gazi oldu. Ağabeyim çok dışarı çıkan bir insan değildi ama o gece hiç düşünmeden, gözünü kırpmadan dışarı çıkmış. Vatan için, millet için şehit oldu. Rabbim hepsinin şehadetini kabul eylesin. Çocuklarına ve eşine kavuştu. Ben ağabeyim ile birlikte büyüdüm. Acımız halen ilk gün gibi. Değişen hiçbir şey yok. Onu çok özlüyoruz. Rabbim bu acıları ülkemize bir daha yaşatmasın" dedi.