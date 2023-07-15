15 Temmuz temalı yarışmada ödüller verildi

Mersin Tarsus'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Tarsus Müze Müdürlüğü girişinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisinin açılışının da yapılarak, fotoğraf ve resimlerin de sergide tek tek incelendiği etkinlikte, Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve diğer protokol mensupları ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere para, madalya ve teşekkür belgelerini verdi.Kaymakam Kadir Sertel Otcu'nun anı defterini de imzalayıp, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği etkinlikte, resim yarışmasında Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi'nden Eylül Yayan 1.'nci, aynı okuldan Meryem Nur Karadaş 2.'nci, Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesinden Reyhan Onan 3'ncü, Ayhan Bozpınar Anadolu lisesinden Ramazan Kurulmuş 4.'ncü oldu. Şiir yarışmasında ise Abdullah Dirlik orta okulundan Hatice Demir 1.'nci, Şehit Fazlı Kalaycı orta okulundan Hasan Süleyman Ayyıldız 2.'nci, Gülsüm Nur Özkan 3.'ncü, Ali Eren Durmaz 4.'ncü oldu. Birincilere 400, 2.'ncilere 300, 3.'ncülere 200 ve 4.'ncülere ise yüzer lira para ödülü verildi.