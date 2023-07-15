Acısı ciğerimde gururu yüreğimde

15 Temmuz darbe girişimiesnasındadestansı birmücadele vererekşehadet şerbetini yudumlayanve hainlere geçitvermeyen şehit polismemuru Fırat Bulut'unkahramanlığı tarihealtın harflerle yazıldı.Genelkurmay Başkanlığıönünde şehitolan Bulut'un annesiRahime Bulut, SABAHiçin özel açıklamalardabulundu.Evladının özleminin her geçen gün arttığına işaret eden anne Rahime Bulut, "Bir anne için en zor şey evlat acısıdır. Bizim hayatımızın alabora oldu. Biz yaşamıyoruz. Yaşayan bir ölü olduk. Hayatımızdaki her şey Fırat'ın acısına bağlandı. Hainlerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Gerçekten de o geceyi bize yaşatanlara en ağır cezaları istiyoruz. O gece gerçekten zordu. Bir ana için o gece çok zordu." dedi. Evladının şehadet haberinin bir süre kendisinden gizlendiğini kaydeden Bulut, "Bana yaralı dediler. Bir ağıt yakmıştım, 'Anan da seni yaralı zannediyor, hastanede olduğunu öğrenince ciğerim yandı, babanın beli büküldü, küçük kızın yetim kaldı, yitirdim yavrumu Ankara meydanlarında' diye. Gecemiz gündüzümüz yok. Çok zor. Tarif imkânsız. Acısı ciğerimde gurur yüreğimde. Şehit oldu benim evladım. Şereflice şehit oldu." ifadelerini kullandı.Şehit Fırat'ın en küçük evladı olduğunu söyleyen Bulut, "En küçük evladımdı. Bir kız babasıydı. Evliydi. 'Eğer şehit olursam, elini dizine vurma, isyan etme' demişti. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah o FETÖ'cülere fırsat vermesin. Onlar bu vatana ihanet ettiler. Onlar bu vatanı bölmeye çalıştı. İnkâr ediyorlar şimdi. Yüzlerce fidanı bir gecede kırdılar. Allah'ın adaletinde de hesap verecekler. Ciğerlerimizi yaktılar, ahımız mahşerde çıkacak. Vatan sağ olsun." şeklinde konuştu.