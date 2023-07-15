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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Acısı ciğerimde gururu yüreğimde

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Acısı ciğerimde gururu yüreğimde

15 Temmuz’daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önündeki çatışmada, 281 mermi sıkıp darbecilere geçit vermeyen şehit polis memuru Fırat Bulut’un acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor. SABAH’a konuşan şehidin annesi Rahime Bulut, “Bir anne için en zor şey evlat acısıdır. Acısı ciğerimde gurur yüreğimde” dedi

15 Temmuz darbe girişimi esnasında destansı bir mücadele vererek şehadet şerbetini yudumlayan ve hainlere geçit vermeyen şehit polis memuru Fırat Bulut'un kahramanlığı tarihe altın harflerle yazıldı. Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Bulut'un annesi Rahime Bulut, SABAH için özel açıklamalarda bulundu.

BİR ANNE İÇİN ÇOK ZOR
Evladının özleminin her geçen gün arttığına işaret eden anne Rahime Bulut, "Bir anne için en zor şey evlat acısıdır. Bizim hayatımızın alabora oldu. Biz yaşamıyoruz. Yaşayan bir ölü olduk. Hayatımızdaki her şey Fırat'ın acısına bağlandı. Hainlerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Gerçekten de o geceyi bize yaşatanlara en ağır cezaları istiyoruz. O gece gerçekten zordu. Bir ana için o gece çok zordu." dedi. Evladının şehadet haberinin bir süre kendisinden gizlendiğini kaydeden Bulut, "Bana yaralı dediler. Bir ağıt yakmıştım, 'Anan da seni yaralı zannediyor, hastanede olduğunu öğrenince ciğerim yandı, babanın beli büküldü, küçük kızın yetim kaldı, yitirdim yavrumu Ankara meydanlarında' diye. Gecemiz gündüzümüz yok. Çok zor. Tarif imkânsız. Acısı ciğerimde gurur yüreğimde. Şehit oldu benim evladım. Şereflice şehit oldu." ifadelerini kullandı.

"VATAN SAĞ OLSUN"
Şehit Fırat'ın en küçük evladı olduğunu söyleyen Bulut, "En küçük evladımdı. Bir kız babasıydı. Evliydi. 'Eğer şehit olursam, elini dizine vurma, isyan etme' demişti. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah o FETÖ'cülere fırsat vermesin. Onlar bu vatana ihanet ettiler. Onlar bu vatanı bölmeye çalıştı. İnkâr ediyorlar şimdi. Yüzlerce fidanı bir gecede kırdılar. Allah'ın adaletinde de hesap verecekler. Ciğerlerimizi yaktılar, ahımız mahşerde çıkacak. Vatan sağ olsun." şeklinde konuştu.
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Acısı ciğerimde gururu yüreğimde
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