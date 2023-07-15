Tankları çıplak elle durdurduk

FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı giriştiği darbe teşebbüsüne karşı bedenlerini siper eden kahramanların yazdığı özgürlük destanı tarihe altın harflerle geçti. Kimi helikopterden açılan ateş sonucu, kimi bir şarapnel parçasıyla kimi de doğrudan hedef alınarak gazilik mertebesine yükseldi. Vatan için gazi olan kahramanlar, bugün de gözlerini kırpmadan vatan için mücadele edeceklerini söylüyor. FETÖ'CÜ hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde, helikopterler ve tanklardan açtıkları ateş sonucu Ankara'da yaralanarak gazi olan Selim Erdoğan (39), devlet memuru olarak Antalya Konyaaltı İlçe Müftülüğünde çalışmaya başladı. Selim Erdoğan, Ankara'da 15 Temmuz akşamı anne ve babasından helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktı.Darbeye karşı Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini belirten Erdoğan, "FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine kaldırımlardan söktüğümüz taşları attık. Tankların egzozuna üstümüzdeki giysileri kapattık. Genelkurmay Başkanlığı'ndan havalanan 3 helikopterden 02.00 sularında atılan ateş sonucu şarapnel parçaları sol koluma isabet etti. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. Tek üzüldüğüm şehit olmamak" dedi.Kolunda şarapnel ile 6 ay dolaştığını da belirten Erdoğan, "Bayrağımız düşmesin diye meydanlara koştuk. Hastanede gözlerimi açtığımda ilk olarak vatanı, bayrağı sordum. Sonra derin bir nefes aldım. Yanımdakilerin büyük çoğunluğu şehit olmuştu. O gece biz geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı" diye konuştu. Gözünü kırpmadan vatan için canını vermeye hazır olduğunu da belirten Erdoğan, "Bu barağın gölgesinde yaşamak bana huzur veriyor. Kimseye bu vatanı böldürtmeyiz. Çünkü biz varız. 15 Temmuz ruhu sonsuza dek yaşayacak" diye konuştu.