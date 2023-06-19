Türkiye’de ‘Yılın Tasarımı’ seçildi

PEUGEOT, tüm dünyada kazandığı ödül serisine bir yenisini de Türkiye'den ekledi. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında, son üç yıldır verilen "Yılın Tasarımı" kategorisini bu sene Peugeot 408 kazandı. 64 gazeteciden oluşan Otomotiv Gazetecileri Derneği Jürisi, Peugeot 408'in, SUV kodlarıyla, göz alıcı tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken fastback formunu yılın en iyisi olarak belirledi. Peugeot Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Mart 2023'te Türkiye satışa sunduğumuz Peugeot 408, bu kısa süre zarfında 3 bine yakın müşterimiz ile buluşurken 27 bin adet seviyesinde talep topladı. İlk aşamada belirlediğimiz 2023 satış hedefimizi yoğun talep ve ilgi sonrası yükselttik" dedi.