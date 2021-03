Tableti al derse hazır ol

Uzaktan eğitim için kullanacağınız tabletin ekran, kamera, ses ve pil ömrü performansı tercihte öne çıkarken erişilebilir fiyat ön sıradaki yerini koruyor. Pandemi döneminin belirsizlik dalgası içerisinde eğitim sorununu çözmek isteyen ailelerin karşısına bütçe zorlukları çıkıyor. Öncelik sıralamasında ön sırada olsa bile mali sıkıntı yaşayan aileler daha erişilebilir tablet arıyor. İşte bu konuda Android tabanlı 10.1 inç ekrana ve 8 çekirdekli işlemciye sahip TCL Tab 10 S ve TCL TAB 10 FHD 4G modelleri erişilebilir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 8000 mAh bataryaya sahip tablet, sekiz saat boyunca video oynatabiliyor ve iki hafta boyunca bekleme modunda durabiliyor. Bin 599 TL etiket fiyatıyla satışa sunulacak TCL TAB 10S, bu özellikleri sayesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için uygun bir cihaz haline geliyor.SESİM GELMEDİ DERDİ YOKTCL'in yeni tableti, WiFi bağlantı özelliği sunarak öğrencilerin online derslere rahatlıkla katılabilmesini sağlıyor. Cihazdaki çift mikrofon ve hoparlör sistemine ek olarak ön kamerası sayesinde öğrenciler net bir şekilde görülebiliyor ve duyulabiliyor. Ebeveynler de çocuklarının online dünyada geçirdiği zamanı yönetmelerine yardımcı olacak önemli özelliklerden faydalanabiliyor. Cihazda öğrencilerin ders çalışma ve dinlenme zamanını yönetme seçeneğinin yanı sıra cihazda kullanılan üçüncü parti uygulamaları kontrol etme imkanı sunan özellikler bulunuyor. TCL TAB 10S, üçüncü parti ek aksesuarların yanı sıra doğal ve sorunsuz bir kağıt kalem deneyimi sunan, şık görünümlü ve ultra düşük bekleme süreli TCL Passive Pen'in kullanılabilmesi için POGO pin konektörlerine sahip. TCL TAB 10S'in ekranı, iyileştirilmiş göz güvenliği için gün ışığında ve düşük ışıklı ortamlarda entegre parlaklık ve ton kontrolü üzerinden akıllı göz koruması sunuyor. Mavi ışık ve titreme yaratmayan ekran, kullanıcıyla arasındaki mesafe 25 santimetrenin altına indiğinde uyarıda bulunuyor.Konumdan bağımsız, eğitime devam etmek de çok önemli. TCL TAB 10 FHD 4G, 4.5G ve WiFi bağlantısı ile öğrencilerin online eğitimde her zaman her yerde bağlantıda kalmasını sağlıyor. 8 Çekirdekli 2 Ghz işlemcisi ile her zaman yüksek performans sunuyor. Oyun oynarken kesinti yaşatmayan cihaz, hızlı ve sorunsuz bir deneyim imkanı sağlıyor. Online eğitimde birçok farklı dosyayı çalıştırabiliyor ve kullanıcının bilgilerine erişebilmesini mümkün kılıyor. TCL TAB 10 FHD'nin 5 MP ön ve 5 MP arka kamerası ile görüntülü görüşmeler her yerde yapılabiliyor. Tabletin uzun kenarına hizalanmış kamera sayesinde bu görüşmelerde tam ortaya hizalanan bir görüntü deneyimi sunuyor. 64 GB ROM ve 3 GB RAM ile yüksek hafıza deneyimi sağlayan cihazın hafızası Micro SD kart desteği ile 256 GB'ye kadar artırılabiliyor. 5500 mAh bataryası sayesinde uzun süre kullanım deneyimi sağlıyor ve 400 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Type-C girişi sayesinde veri aktarımları daha hızlı yapılıyor.Pandemi döneminde Covid- 19 bulaşma riskinden dolayı evine temizlik çalışanlarını çağırmayı sakıncalı bulan insan sayısı hiç de az değil. Evde iş başa düşünce robotlardan faydalanmak isteyen insanların sayısı da hiç de az değil. Türk Telekom'un cihaz kampanyaları arasında yer alan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Süpürge evde temizlik yükünü hafifletmek isteyenlerin gözdesi oldu. Silip süpürmek yetmez, robot paspas da yapsın diyenlerin sesini duymuş gibi Mi Robot paspas yapmayı da ihmal etmiyor. Yapay paspas simülasyonu, daha temiz bir şekilde silmeyi mümkün kılıyor. Akıllı elektrikli kumandalı su deposu ahşap zemini koruyor. 2100 pa emiş, daha iyi süpürme imkanı sunuyor. Yeni nesil LDS Lazer Navigasyon sistemi ile hassas ev/oda haritası çıkarmayı mümkün kılıyor. Temizlenecek odaları uygulamadan seçebilme olanağı sunuyor. LDS lazer navigasyonunu çok yönlü bir şekilde yükseltme ve haritaları daha hassas hale getirmek mümkün. Simüle yapay temizlik, iki yönlü tekrarlı silme ayarları da titiz hanımlar ve beyler için bulunmaz nimet. Aksesuarları ayrı olarak satın almaya gerek yok. Su deposu toz kutusu ikisi bir arada, standart iki kilitli su silme beziyle geliyor. İlk temizlikten sonra odayı otomatik olarak tanımlayabiliyorsunuz ve bölümü otomatik olarak kaydedebiliyorsunuz. Bölüm haritasını birleştirebiliyor, bölebiliyor ve adlandırabiliyorsunuz. Sanal duvar yazılımı kısıtlı bir alan belirlemek mümkün. Ayrıca yüksek hassasiyetli sensör, gezinme, engeller ve çevrenin algılanmasına yardımcı oluyor. Cihaz 2 santimetrelik engelleri bile aşma kapasitesine sahip.