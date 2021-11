Can boğazdan gelir

2019 yılında 135 milyar TL'lik ciro elde eden sektör, pandemi döneminde yaşadığı ciro kaybını, 1 Haziran'dan sonra başlayan normalleşme tedbirleriyle telafi etmiş gibi görünüyor.Sektörün geçen yılın aynı dönemine oranla bu yıl yüzde 80 büyümesi bekleniyor. Büyümenin yansımaları da kendini yaz başından bu yana gösteriyor. Pandemi nedeniyle evlerine hapsolan milyonlarca insan, kısıtlamaların kalkmasıyla kendilerini sokaklara atmış durumda. Sosyalleşmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde itibaren dışarıdaki mekanları tercih ediyor. Kahvaltı servisiyle hizmete başlayan çoğu mekan, gösterilen yoğun ilgi deneniyle gece yarılarına kadar hizmet sunuyor. İstanbul 'daki 31 bin 268 restorana her gün yenileri ekleniyor. Özellikle eğlence dünyasında lokomatif görevini ise Kuruçeşme üstlenmiş durumda. Art arda açılan mekanlarla Beşiktaş-Kuruçeşme hattında hafta içi de tıpkı hafta sonu gibi yoğunluk yaşıyor. Kimi zaman sadece paket servis hizmeti veren, kimi zamansa belirli saatlerde veya yarı kapasiteyle faaliyet gösteren kafe ve restoranlar zorlu bir 1.5 yılı geride bırakmanın sevincini yaşıyor.Tepsi Et; Etiler ve Zeytinburnu şubelerinde günde ortalama 250 kelle paça çorbası, 150 işkembe çorbası, 1000 adet lahmacun ve 700 tepsi et servis ediyor.The Galliard Brasserie, üç şubesinde hafta sonu ortalama 1.864 adet muhallebili Kapitülasyon Tatlısı sattı.Ataşehir Kalbur Et, günde spesiyali olan Kalbur Burma kebaptan 150 porsiyon, Dana Yanak'tan ise 100 porsiyon satıyor.Küçükyalı Calipso Fish işletmecileri, günde ortalama 80 adet lüfer satıyor.Fireroom, haftada ortalama 950- 1000 adet Fatboy isimli hamburger satıyor.The Market Bosphorus'a günler öncesinden rezervasyon yapılırken tandır fırınında hazırlanan kuzu butu Quzu en çok rağbet gören lezzet.Maslak Yeni Gazino'nun yetkilileri hafta sonu 800 kişiyi ağırladıklarını söylüyor. Maslak Ocakbaşı ise haftalık ortalama 207 kg et, 194 litre yoğurt, 542 kg patlıcan, 1 ton 247 kg salata malzemesi kullanıyor. Maslak'taki Dönerci Hacı Bayram da, hafta sonu ortalama yaklaşık 200 kilo döner, 100 kilo köfte satıyor.Steakroom, haftada ortalama 50 adet Toma Hawk isimli etlerini satıyor.Karaköy Tonight Otel'deki Zebra Lounge, alkolsüz kokteyller için 100 kg portakal, elma, havuç, lime, limon ve ananas tüketti. Ayrıca ortalama 70 kg kuzu pirzola, bonfile, 150 kg tavuk satışı yaptı.Beşiktaş'taki 4 Mevsim Vitamin dükkanı, geçtiğimiz hafta sonu; 500 bardak karışık meyve suyu, 450 bardak elma suyu, 420 bardak nar, 300 bardak ananas suyu satışı yaptı. En çok tercih edilen ise 510 şişeyle portakal suyu oldu.Bebek Waffle, havanın güneşli olduğu hafta sonlarında ortalama günde 500 waffle, 500 kumpir satıyor.Bebek taksi durağının önündeki simitçi günde 600 simit satıyor.Kuruçeşme'deki Huqqa'da geçtiğimiz hafta sonu müşterilerin büyük çoğunluğu Karabiberli Lolipop Tendorlin tercih etti.Arnavutköy'de önünden kuyrukların eksik olmadığı Sur Balık'ta en çok lüfer balığı tercih edildiği bilgisi verildi.Beykoz Acarkent'teki Mint Sushi, hafta boyunca ortalama 150 porsiyon Jumbo Karides servis ediyor.Sahrayıcedit'teki Ziyade Fasıl; Özlem Mekik imzalı menüleri hazırlamak için ortalama 200 kg bulgur, 100 kg irmik, 300 litre zeytinyağı, 200 kg yoğurt tüketti.Ortaköy'deki Golden Kokoreç-Midye, geçtiğimiz hafta sonu ortalama 15 tencere midye sattı. Mekan hafta sonları yaklaşık 7 bin 500 ile 10 bin arası midye satışı yaptığını açıkladı.Mavra Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta sonu işletme tam dolulukla hizmet verdi. Gelen misafirlerin yüzde 90'ı lüferi tercih etti.Rumelihisarı İskele Balık, mevsimi olduğu için haftada ortalama 750 adet lüfer satıyor.Ortaköy Ruby, hafta sonları dolup taşıyor. Rezervasyon için sırada bekleyenler oluyor. Istakozlu makarna, pişmaniyeli dondurma, deniz mahsüllü enginardan onlarca tabak satılıyor.Hafta sonu Maslak Yeni Gazino'da Hülya Avşar, Funda Arar ve Kubat sahneye çıktı. Yıldız Tilbe ise Vadi İstanbul Jolly Joker'deydi. İki mekan da doluydu.Ramazan Bingöl Et Lokantası, hafta sonlarında ilginin arttığını, ortalama bin porsiyon kahvaltı ile müşterilerine hizmet verdiğini iletti.T.G.I Friday's, özel bestelenen şarkılar ve bando eşliğinde personel katılımı ve DJ eşliğinde yaş günü kutlamaları yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Suadiye şubesinde 28, Ataşehir şubesinde ise 21 doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Mekan binlerce kişiyi ağırladı.Bodrum Mantı yetkilileri, 20 şubesinin her birinde ortalama 150 porsiyon olmak üzere günlük toplam üç bin porsiyon Çıtır Bihter sattıklarını belirtti.