Uzay paylaşımı başladı Hukuk uzaya da lazım

Hukukun üstünlüğü ilkesinin dünyanın her yerinde işlemediği bir gerçekken insanlık şimdilerde uzay hukukunu konuşuyor. Nasıl yani diyeceksiniz ama durum bu. Peki nedir bu uzay hukuku? Atmosferin ötesinde hukuksal işleyiş nasıl olacak bunun düzenlenmesi. Aslında 1967'de yapılan ülkeler arasında Dış Uzay Antlaşması'na göre uzay hiçbir devletin egemenliğine giremiyor ve uzayda bir yeri mülk edinmek mümkün değil. Ama son yıllardaki teknolojik gelişmeler insanlığın uzayda yaşamasını mümkün kılıyor. Bu gelişmeler eskisi gibi devletler eliyle yapılan araştırmalar sonucu yaşanmadı. Şirketler üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla uzayın şirketler tarafından büyük ve kârlı bir yatırım alanı olarak görülmesi uzay ile ilgili yeni bir hukuki düzenleme tartışmasını beraberinde getiriyor.İşte böyle bir dönemde Avukat Görkem Gökçe Uzay Hukuku adlı bir kitap yayımladı. Onikilevha Yayıncılık tarafından yayımlanan kitapta Gökçe, uzay hukuku tartışmalarına uzayda hukukun nasıl uygulanacağına dair öngörülerini anlatıyor.Bir yerde hukuki bir düzenleme varsa orada çatışmalı olabilecek olaylar karşısında ilkeler belirlenmiş demektir. Uzay hukuku da bunun için çok tartışılıyor. Uzay günümüz dünyasının en önemli keşiflerinden. Avukat Görkem Gökçe "Coğrafi Keşifler gibi bir dönem yaşanacak" diyor. Dolayısıyla da bu dönemde çatışma çıkmasın diye bu tartışmalar yapılıyor.Gökçe ile buluştuk ve uzayla hukuki ilişkimizi konuştuk.Haklısınız, gelişmiş hukuk sistemininkaynağı Roma Hukuku ve oradan gelen hukuksisteminin, insanlık olarak dünyanın her tarafındatam anlamıyla uygulandığı söylenemez.Gelişmiş ülkelerde daha iyi işlerken birçok ülkedehukuk sistemi beklenenin altında işliyor.Bunun için doğru söylüyorsunuz. Ama uzayhukuku da yine insanların ihtiyacından doğduve konuşulmaya başlandı.- 2000'li yılların başından itibaren yaşananteknolojik gelişmeler uzayda hukukun nasılişlemesi gerektiğini gündeme getirdi. Çünküyenilenebilir roketler sayesinde artık uzayyolculuğuna her insanın çıkabileceği görüldü.Kolonilerin kurulması, uzay turizmi, uzaymadenciliği konuşuluyor. Artık insanın birayağı Mars'ta, bir ayağı Ay'da ya da dünyanınyörüngesinde kurulması düşünülen uzay istasyonlarındaolabilecek. Dolayısıyla uzay artıkhayatımızın bir parçası olmayabaşladı. Eee insanınadım attığı yerde dehukuk konuşulmaya başlanır.- Oldu. Yıllar önce ABD-Rusyaarasındaki uzay yarışı başladığındainsanlık ilk defa uzaya çıkıyor. Ama o yıllardadevletler, mesela bir özel girişimcinin uzaya gideceğiniöngörememiş. Bunun için de birtakımilkesel kararlar alınmış. Bu ilkesel kararlarınarkasında da biraz Soğuk Savaş yıllarında ABDve Rusya bir de uzayı paylaşmak için birbirinegirmesin kaygısı var. Ama son yıllarda uzayalanında yaşanan teknolojik gelişmeler devletleryerine özel girişimcilerin çabalarıyla ortayaçıktı. İnsanın uzaydaki macerasında özelgirişimcilerin dönemi başladı. Bunun için buanlaşmanın gözden geçirilmesi üzerine çalışmalarvar. Tabii işin içine özel girişimci girinceyaklaşımlar da farklılaşıyor. Artık günümüzdeuzayın mülkleştirilmesi konuşuluyor.- Ay Antlaşması var ve ABD buna tarafdeğil. Ama dediğiniz gibi Ay benim dese kimhayır diyebilir bilemiyorum. Ama Ay çok dahedefte değil. Asıl hedef Mars. Ve Mars'a insanlarkoloni kurmaya başlayınca evet bu mevzulardaha ateşli bir şekilde tartışılacak. Belkide uzay bir çatışma alanı olarak ortaya çıkacak.Öyle görünüyor. Ama şöyle de bir durumvar. ABD uzay yarışında önemli bir ülkeydi.Sonra uzay araştırmalarını özel girişimler eliyleyürütülmesinin önünü açtı, hatta teşvik etti.Bunun için uzayda bir ülkeler arası egemenliktartışması olmaz diye düşünüyorum. Ama buşirketlerin çoğu ABD menşeili. Sonuçta kazançABD'ye yazacak. İşte bu noktada uzaydakimülkleşme tartışması ileride ciddi olarak yaşanacak.Çözüm de bir hukuk ilkeleri üzerindeuzlaşarak gelecek.- Biliyorsunuz uzayda çok kıymetli madenler var. Bu madenler büyük bir ekonomik kaynak olarak görülüyor. 2010'da ABD'de uzay madenciliği üzerine şirketler kuruldu. Yine İngiltere'de da kurulan böyle şirketler var. Şunu söyleyebilirim. Adeta Coğrafi Keşifler gibi bir dönemi yaşayabiliriz. Ama bunun sonucunda savaş çıkar mı? Sanmıyorum. Şunu unutmamak lazım. Dünya'nın kaynakları sınırlıydı. Uzaydaki kaynaklar teknik olarak sınırsız. Çünkü uzay sınırsız. Zaten gözünü uzaya dikmiş ve bu alanda çalışma yapan 10-12 ülke var. Onlar kendi aralarında iş birliği içinde. Hatta dünyada karşı karşıya olsalar bile bu dünya meselelerini uzaya taşımıyorlar.- Eskiden devletler eliyle uzay araştırmaları yürütülürken bu araştırmalar insanlığın yararı için yapılıyordu. Ama hiçbir şirketin amacı insanlığın yararını düşünmek değildir. Dediğiniz gibi şirketler kâr etmek amacıyla faaliyet gösterir. Covid-19 aşısı, insanlığa yararlı olmak için mi bulundu? Bir ihtiyaçtan kâr etmek için o faaliyete girdiler. Ha şirketlerin sosyal sorumluluk aldığı görülüyor. Ama nihayetinde kapitalist bir dünya düzeninde yaşıyoruz.- Şimdi uzay hukuku içerisinde bu mesele de var. BM eliyle bir ilke konulmuş. Hangi devlet uzaya bir cisim gönderdiyse o cismin enkazından da o devlet sorumlu deniyor. Bu ilke özel girişimciler için de geçerli olabilir. Ama uzaya gönderilen cisimleri denetleyen kurum var mı? Yok. Peki o cisimlerin nasıl enkaza sebep olduğu tespit ediliyor mu? Hayır. Dolayısıyla bu mesele nasıl halledilir belli değil. Ancak ciddi bir uzay kirliliği söz konusu olunca bu mesele gündeme gelir diye düşünüyorum.