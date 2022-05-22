Hayallerime laf edenleri susturdum

Bazı yetenekli sporcular, yolun başında kariyer planlamasını doğru yapamadıkları ya da yol göstereni olmadığı için körelerek küsüp kaybolup giderler. Kimisi de kendini iyi tanır, neler yapabileceğini bilir ve mutlaka bir çıkış yolu arar. Başarılı voleybolcu Neriman Özsoy da böyle bir isim. Daha 20'lerinde iyi bir antrenörün peşine düşüp Rusya'nın yolunu tutmuş, bir süre sonra kurallar gereği Türkiye dönmesi gerekince de "Nerede kalmıştık?" diyerek çalışmaya devam etmiş. Dokuz sezondur yurt dışında altı farklı ülkede kariyerine devam ediyor. Bu sezonu tamamladığı Brezilya'nın Itambe Minas kulübünde iki kupa birden alırken bir de sezonun en iyi smaçörü seçiliyor. Türkiye'ye dönüşünde ayağının tozuyla sorularımızı yanıtlayan 33 yaşındaki Neriman Özsoy, gençler için örnek alınacak bir kariyere sahip...- Itambe Minas ile yaşadığım şampiyonlukların ve başarıların benim için en özel tarafı, çok zorlu başlangıç yapan bir grubun inancını kaybetmeden hedeflerine ulaşabilmesiydi. İki kez korona geçirmiş bir takımın, sezonun en hedef dönemlerinde farklı tarihlerde önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar, takım olarak geç forma girmemize sebep oldu. Fakat kazanmayı bilen tecrübeli bir gruptuk. Kaybettiğimizde nefret mesajları aldım. Bana güvenmeyi bırakanlar, hayallerime laf edenler oldu. Hepsini susturdum performansımla. Onlara sevmeyi, sabretmeyi ve özür dilemeyi öğrettiğimi düşünüyorum. Onlar da bu başarıların bir parçasıydı.17 yaşımda tüm zamanlarınen başarılı antrenörlerinden biriolan Nikolay Karpol'un yanınaRusya'ya gittim. Takıma söylediğiher cümlede bir mesaj, anlattığıher hikayede büyük bir ders vardı.Spor disiplinini öğrenmek içindaha iyi bir adres olamazdı. 22 yaşkuralıyla birlikte aynı sezon ülkemedönmek zorunda kalmıştım. O günuluslararası bir kariyer planlamasınıkafama koymuştum. Bugünküimkanlar o zamanlar bizleremaalesef sağlanmadı. Şu an kimolduğumla alakalı çok mutluyum.- Yine çok sevdiğim bir başkaülkede tekrardan forma giyeceğim.En uygun gördükleri zamandakulübüm duyuracaktır.- Evet çok yoğun birfikstüre bağlı olarak başarıyıelde etmeye çalışıyoruz.Yakın arkadaşlarımınmaçlarını takip etmeyeçalışıyorum.Geçen aralık ayında,Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaaldığım teşekkürplaketiyle milli formamdanemekli edildim. Ben görevsürecimi tamamladım. Çağırılanve çağrılmayan tümisimler hakkında en doğrubilgiyi antrenör verebilir.Bazı yetenekli sporcular, yolun başında kariyer planlamasını doğru yapamadıkları ya da yol göstereni olmadığı için körelerek küsüp kaybolup giderler. Kimisi de kendini iyi tanır, neler yapabileceğini bilir ve mutlaka bir çıkış yolu arar. Başarılı voleybolcu Neriman Özsoy da böyle bir isim. Daha 20'lerinde iyi bir antrenörün peşine düşüp Rusya'nın yolunu tutmuş, bir süre sonra kurallar gereği Türkiye dönmesi gerekince de "Nerede kalmıştık?" diyerek çalışmaya devam etmiş. Dokuz sezondur yurt dışında altı farklı ülkede kariyerine devam ediyor. Bu sezonu tamamladığı Brezilya'nın Itambe Minas kulübünde iki kupa birden alırken bir de sezonun en iyi smaçörü seçiliyor. Türkiye'ye dönüşünde ayağının tozuyla sorularımızı yanıtlayan 33 yaşındaki Neriman Özsoy, gençler için örnek alınacak bir kariyere sahip...- Itambe Minas ile yaşadığım şampiyonlukların ve başarıların benim için en özel tarafı, çok zorlu başlangıç yapan bir grubun inancını kaybetmeden hedeflerine ulaşabilmesiydi. İki kez korona geçirmiş bir takımın, sezonun en hedef dönemlerinde farklı tarihlerde önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar, takım olarak geç forma girmemize sebep oldu. Fakat kazanmayı bilen tecrübeli bir gruptuk. Kaybettiğimizde nefret mesajları aldım. Bana güvenmeyi bırakanlar, hayallerime laf edenler oldu. Hepsini susturdum performansımla. Onlara sevmeyi, sabretmeyi ve özür dilemeyi öğrettiğimi düşünüyorum. Onlar da bu başarıların bir parçasıydı.17 yaşımda tüm zamanlarınen başarılı antrenörlerinden biriolan Nikolay Karpol'un yanınaRusya'ya gittim. Takıma söylediğiher cümlede bir mesaj, anlattığıher hikayede büyük bir ders vardı.Spor disiplinini öğrenmek içindaha iyi bir adres olamazdı. 22 yaşkuralıyla birlikte aynı sezon ülkemedönmek zorunda kalmıştım. O günuluslararası bir kariyer planlamasınıkafama koymuştum. Bugünküimkanlar o zamanlar bizleremaalesef sağlanmadı. Şu an kimolduğumla alakalı çok mutluyum.- Yine çok sevdiğim bir başkaülkede tekrardan forma giyeceğim.En uygun gördükleri zamandakulübüm duyuracaktır.- Evet çok yoğun birfikstüre bağlı olarak başarıyıelde etmeye çalışıyoruz.Yakın arkadaşlarımınmaçlarını takip etmeyeçalışıyorum.Geçen aralık ayında,Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaaldığım teşekkürplaketiyle milli formamdanemekli edildim. Ben görevsürecimi tamamladım. Çağırılanve çağrılmayan tümisimler hakkında en doğrubilgiyi antrenör verebilir.- Hepimiz zorlu bir meslek yapıyoruz. Herkes için doğru zaman farklı olabilir. İnşallah bir gün ben de o hissi yaşayabilirim.- Mercimek çorbası ve künefenin rüyalarıma girdiği zamanlar oldu.- Tabii ki önemli bir vizyon, uluslararası sporcu kimliği ve paha biçilemez bir çevre kazandırdı bana.- İngilizce, İtalyanca konuşabiliyorum. Portekizceyi, İtalyancaya yakın bir dil olduğu için anlıyor ve iletişim kurabiliyorum.