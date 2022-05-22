Hayallerime laf edenleri susturdum

Bazı yetenekli sporcular, yolun başında kariyer planlamasını doğru yapamadıkları ya da yol göstereni olmadığı için körelerek küsüp kaybolup giderler. Kimisi de kendini iyi tanır, neler yapabileceğini bilir ve mutlaka bir çıkış yolu arar. Başarılı voleybolcu Neriman Özsoy da böyle bir isim. Daha 20'lerinde iyi bir antrenörün peşine düşüp Rusya'nın yolunu tutmuş, bir süre sonra kurallar gereği Türkiye dönmesi gerekince de "Nerede kalmıştık?" diyerek çalışmaya devam etmiş. Dokuz sezondur yurt dışında altı farklı ülkede kariyerine devam ediyor. Bu sezonu tamamladığı Brezilya'nın Itambe Minas kulübünde iki kupa birden alırken bir de sezonun en iyi smaçörü seçiliyor. Türkiye'ye dönüşünde ayağının tozuyla sorularımızı yanıtlayan 33 yaşındaki Neriman Özsoy, gençler için örnek alınacak bir kariyere sahip...
- Minas'ta rüya bir sezon geçirdiniz. Voleybol ülkesi Brezilya'da en iyi smaçör seçildiniz. Sezon başı aklınıza bunlar gelir miydi?
- Itambe Minas ile yaşadığım şampiyonlukların ve başarıların benim için en özel tarafı, çok zorlu başlangıç yapan bir grubun inancını kaybetmeden hedeflerine ulaşabilmesiydi. İki kez korona geçirmiş bir takımın, sezonun en hedef dönemlerinde farklı tarihlerde önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar, takım olarak geç forma girmemize sebep oldu. Fakat kazanmayı bilen tecrübeli bir gruptuk. Kaybettiğimizde nefret mesajları aldım. Bana güvenmeyi bırakanlar, hayallerime laf edenler oldu. Hepsini susturdum performansımla. Onlara sevmeyi, sabretmeyi ve özür dilemeyi öğrettiğimi düşünüyorum. Onlar da bu başarıların bir parçasıydı.
KARPOL'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
- Altı ülkede voleybol oynadınız. Kazanımlarınız neler oldu?
-
17 yaşımda tüm zamanların
en başarılı antrenörlerinden biri
olan Nikolay Karpol'un yanına
Rusya'ya gittim. Takıma söylediği
her cümlede bir mesaj, anlattığı
her hikayede büyük bir ders vardı.
Spor disiplinini öğrenmek için
daha iyi bir adres olamazdı. 22 yaş
kuralıyla birlikte aynı sezon ülkeme
dönmek zorunda kalmıştım. O gün
uluslararası bir kariyer planlamasını
kafama koymuştum. Bugünkü
imkanlar o zamanlar bizlere
maalesef sağlanmadı. Şu an kim
olduğumla alakalı çok mutluyum.
- Sanırım sırada yeni bir ülke, yeni bir takım var. Yurt dışında 10. sezonunuzdaki adresinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
- Yine çok sevdiğim bir başka
ülkede tekrardan forma giyeceğim.
En uygun gördükleri zamanda
kulübüm duyuracaktır.
- Voleybol, fikstür açısından en zor spor diyebiliriz. Göz ucuyla da olsa Türkiye ligine bakıyor musunuz?
- Evet çok yoğun bir
fikstüre bağlı olarak başarıyı
elde etmeye çalışıyoruz.
Yakın arkadaşlarımın
maçlarını takip etmeye
çalışıyorum.
- Brezilya gibi voleybol ülkesinde sezonun en iyi smaçörü seçilirken, Türk Milli Takım kadrosunda yoksunuz. Sizin gibi iyi bir sezon geçiren Gizem Örge de milli takımda yer almıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
-
Geçen aralık ayında,
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda
aldığım teşekkür
plaketiyle milli formamdan
emekli edildim. Ben görev
sürecimi tamamladım. Çağırılan
ve çağrılmayan tüm
isimler hakkında en doğru
bilgiyi antrenör verebilir.
Bazı yetenekli sporcular, yolun başında kariyer planlamasını doğru yapamadıkları ya da yol göstereni olmadığı için körelerek küsüp kaybolup giderler. Kimisi de kendini iyi tanır, neler yapabileceğini bilir ve mutlaka bir çıkış yolu arar. Başarılı voleybolcu Neriman Özsoy da böyle bir isim. Daha 20'lerinde iyi bir antrenörün peşine düşüp Rusya'nın yolunu tutmuş, bir süre sonra kurallar gereği Türkiye dönmesi gerekince de "Nerede kalmıştık?" diyerek çalışmaya devam etmiş. Dokuz sezondur yurt dışında altı farklı ülkede kariyerine devam ediyor. Bu sezonu tamamladığı Brezilya'nın Itambe Minas kulübünde iki kupa birden alırken bir de sezonun en iyi smaçörü seçiliyor. Türkiye'ye dönüşünde ayağının tozuyla sorularımızı yanıtlayan 33 yaşındaki Neriman Özsoy, gençler için örnek alınacak bir kariyere sahip...
- Minas'ta rüya bir sezon geçirdiniz. Voleybol ülkesi Brezilya'da en iyi smaçör seçildiniz. Sezon başı aklınıza bunlar gelir miydi?
- Itambe Minas ile yaşadığım şampiyonlukların ve başarıların benim için en özel tarafı, çok zorlu başlangıç yapan bir grubun inancını kaybetmeden hedeflerine ulaşabilmesiydi. İki kez korona geçirmiş bir takımın, sezonun en hedef dönemlerinde farklı tarihlerde önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar, takım olarak geç forma girmemize sebep oldu. Fakat kazanmayı bilen tecrübeli bir gruptuk. Kaybettiğimizde nefret mesajları aldım. Bana güvenmeyi bırakanlar, hayallerime laf edenler oldu. Hepsini susturdum performansımla. Onlara sevmeyi, sabretmeyi ve özür dilemeyi öğrettiğimi düşünüyorum. Onlar da bu başarıların bir parçasıydı.
KARPOL'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
- Altı ülkede voleybol oynadınız. Kazanımlarınız neler oldu?
-
17 yaşımda tüm zamanların
en başarılı antrenörlerinden biri
olan Nikolay Karpol'un yanına
Rusya'ya gittim. Takıma söylediği
her cümlede bir mesaj, anlattığı
her hikayede büyük bir ders vardı.
Spor disiplinini öğrenmek için
daha iyi bir adres olamazdı. 22 yaş
kuralıyla birlikte aynı sezon ülkeme
dönmek zorunda kalmıştım. O gün
uluslararası bir kariyer planlamasını
kafama koymuştum. Bugünkü
imkanlar o zamanlar bizlere
maalesef sağlanmadı. Şu an kim
olduğumla alakalı çok mutluyum.
- Sanırım sırada yeni bir ülke, yeni bir takım var. Yurt dışında 10. sezonunuzdaki adresinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
- Yine çok sevdiğim bir başka
ülkede tekrardan forma giyeceğim.
En uygun gördükleri zamanda
kulübüm duyuracaktır.
- Voleybol, fikstür açısından en zor spor diyebiliriz. Göz ucuyla da olsa Türkiye ligine bakıyor musunuz?
- Evet çok yoğun bir
fikstüre bağlı olarak başarıyı
elde etmeye çalışıyoruz.
Yakın arkadaşlarımın
maçlarını takip etmeye
çalışıyorum.
- Brezilya gibi voleybol ülkesinde sezonun en iyi smaçörü seçilirken, Türk Milli Takım kadrosunda yoksunuz. Sizin gibi iyi bir sezon geçiren Gizem Örge de milli takımda yer almıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
-
Geçen aralık ayında,
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda
aldığım teşekkür
plaketiyle milli formamdan
emekli edildim. Ben görev
sürecimi tamamladım. Çağırılan
ve çağrılmayan tüm
isimler hakkında en doğru
bilgiyi antrenör verebilir.
BREZİLYA'DA RÜYAMA KÜNEFE GİRİYOR
- Efsane voleybolcumuz Gözde Kırdar jübilesi sonrası; Naz Aydemir ve Bahar Toksoy ise kariyerlerine ara verip anne olmayı seçti. Sizce doğru ne zaman?
- Hepimiz zorlu bir meslek yapıyoruz. Herkes için doğru zaman farklı olabilir. İnşallah bir gün ben de o hissi yaşayabilirim.
- Türkiye'de en çok ne neyi özlediniz?
- Mercimek çorbası ve künefenin rüyalarıma girdiği zamanlar oldu.
- Yurt dışı deneyimi size neler kazandırdı?
- Tabii ki önemli bir vizyon, uluslararası sporcu kimliği ve paha biçilemez bir çevre kazandırdı bana.
- Gittiğiniz ülkelerin dilini öğrenmeye vakit bulabildiniz mi?
- İngilizce, İtalyanca konuşabiliyorum. Portekizceyi, İtalyancaya yakın bir dil olduğu için anlıyor ve iletişim kurabiliyorum.