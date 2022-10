Bu festivalin yıldızı avokado

Kahvaltıda ne yersiniz? Son dönemde bu soruyu herhalde kime sorsanız avokadolu bir tariften bahsediyor... Ana vatanı Meksika olan bu meyve kabul edelim son dönemlerin en iyi çıkış yapan lezzeti... Defnegiller familyasına ait avokado, kremsi dokusu ve hafif tadından dolayı hiç şüphesiz son zamanların en popüler meyveleri arasında... Bu arada boyut, renk ve doku bakımından değişen birçok avokado çeşidi vardır. Dediğimiz gibi aslında bu meyve Meksika ve Orta Amerika'ya özgüdür fakat ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. Lezzetli olması bir yana avokado besleyici, sağlıklı yağ ve lif kaynağıdır.Magnezyum, B6, C vitamini, E vitamini ve folat dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içermektedir. Bir avokadonun yarısı potasyum için günlük ihtiyacın yüzde 10'unu karşılamaktadır. Avokado ayrıca C, B6 ve E vitamini de dahil olmak üzere bağışıklık sistemi sağlığı için gerekli olan besinleri sağlar. Bir avokadonun yarısı, iltihabı bastırmaya ve oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan bir besin olan B6 için günlük ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşılar. Uzun lafın kısası ülkemizin topraklarında son dönemde yoğun bir şekilde yetiştirilmeye başlanan bu meyve tüm bu faydalarıyla altın değerindedir. Tam da bu nedenle avokadonun yoğun bir şekilde yetiştirildiği Alanya bu sene ilki düzenlenen özel bir festivale imza attı. Alanya Belediyesi, 21-23 Ekim tarihleri arasında bu yıl ilk kez Alanya Tropikal Meyve Festivali'ni düzenledi.Alanya'nın tropikal tarım ürünlerini dünyaya tanıtmak adına çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, avokado temalı Tropikal Meyve Festivali'nde; ulusal ve uluslararası ekran yüzlerini, gazetecileri ve gastronomi ünlülerini ağırladı. Bu isimlerle birlikte tropikal meyvelerin yetiştirildiği seralara ve bahçelerde hasat yapıldı. Festivalin de temasını oluşturan avokado Alanya'da en çok üretimi yapılan tropik meyve... Son dönem artan çalışmaların da sayesinde Alanya'da yaklaşık 25 bin hektarlık alanda, yılda 60 milyon adet avokado yetiştiriliyor. Ve avokado yetiştiriciliğinde Türkiye üretiminin yüzde 70-80'ini Alanyalı üreticiler karşılıyor. Şehir iç pazar ihtiyacını karşıladığı gibi her yıl yaklaşık 12 ülkeye Alanya'dan avokado ihraç ediyor.Peki tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'nin de iddialı üreticilerden biri haline gelmesini sağlayan bu meyvenin 'mucizevi' özellikleri neler hiç biliyor musunuz? Neden dünyanın pekçok ülkesi bu meyveyi üretmenin ya da başka topraklardan satın almanın peşine düşmüş durumda? Bildiğiniz üzere avokado, yüksek oranda yağ içeriyor. Bu yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardan oluşuyor. Yani bu meyve yapılan tüm araştırmaların sonuçlarına göre kalp hastalığına karşı korunmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda mükemmel bir potasyum, folat ve lif kaynağıdır ve bunların tümü kalp ve kalp-damar sistemine yarar sağlıyor. Avokadonun içerdiği yağlar oleik asit (hayvansal ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan bir yağ asidi) ve linoleik asit (omega-6 yağ asidi)... Bunun yanı sıra avokado, zengin bir koruyucu E vitamini kaynağı ve ayrıca gözleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu düşünülen lutein ve zeaksantin gibi karotenler bakımından da zengindir... Avokado ayrıca bir iştah önleyicidir. Avokadonun yağ ve lif içeriği iştah düzenlemeye yardımcı olarak tokluk hissine yol açar.Bu iddialı festivalle tüm dikkatlerin avokadoya çevrilmesiyle ilgili olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi olarak her zaman tarımın ve üreticilerimizin yanındayız. Alanya tarımının desteklenmesi noktasında şimdiye kadar elimizi taşın altına koyduk bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Alanya'daki tropikal ürünlerin tanıtımını arttırmak ve insanlara çiftçiliği özendirmek için Hobi Bahçesi ve Tropikal Meyve Tanıtım Merkezi gibi çalışmaları da devam ettireceğiz" diye konuşuyor.Tüm bu üreticiler de bir birlik altında bu meyvenin yetiştirilmesini sağlıyor. Avokadocular Birliği ilki gerçekleştirilen ve bu yıl doğrudan avokadoyu merkeze alan bu festivalle ilgili, "Birlik 2017'de kuruldu. Birliğin de katkı ve çabalarıyla şu an Alanya'da bir festival düzenleniyor" yorumunda bulunuyor. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ise "Burada yapılan çalışmalarla avokado bütün ülkeye tanıtıldı. Alanya'da başlayan bu çalışmalar sayesinde ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuluyor. Bu da bizim için son derece gurur verici" diyor.