Gözler ayaklarda

Tamamen hoş bir stile sahip olabilmeniz için aksesuvarlara ve kıyafetin bütününe dikkat etmeniz gerekiyor. Tam da bu nedenle sanırım ayakkabı modelleri çok ama çok önemli... Bu sezon genel olarak trendleri kovboy botları, kalın tabanlı postallar, yağmur botları ve her an doğa yürüyüşüne çıkmaya hazır gibi duran kaba modellere teslim etmiş durumda... Bir de bunlarla tezat oluşturacak şekilde iddialı diz üstü çizmeler ve çorap botlar da çok ama çok popüler... Dediğimiz gibi hem kıyafetinizin genel olarak görünümünü sağlamlaştırmak hem de gerekiyorsa düz bir elbiseye ya da pantolon-ceket takıma ruh vermek istiyorsanız yapmanız gereken iddialı bir çizme ya da bot seçmek. Biz de bundan yola çıktık ve sizler için sezonun dikkat çeken bot ve çizme modellerini mercek altına aldık.Bundan birkaç sene önce moda olup sonra kaybolan upuzun çizmeler bu sezon yeniden hayatımıza giriyor. Isabel Marrant'dan Michael Kors'a kadar farklı markaların podyumlarında gördüğümüz bu model tabii ki mini elbiselere ve etek-bluz takımlara oldukça iddialı ve feminen bir hava katıyor. Triko elbiselerle bu çizmeleri rahatlıkla kombinleyebilir ve ortaya daha günlük bir giyim tarzı da çıkarabilirsiniz.Bu sezon bir süredir ortalarda görünmeyen yağmur botları yeniden hayatlarımıza dahil oldu. Kauçuk ya da plastikten yapılan yağmur botları bu sezon uzun zamandır hiç olmadığı kadar popüler. Chanel'in de aralarıda bulunduğu birçok büyük modaevi de bu sezon koleksiyonlarında yağmur botlarına yer verdi. Ve hepimize sadece salaş kıyafetlerle giyilebileceğini düşündüğümüz yağmur botlarını oldukça şık parçalarla bir arada giyebileceğimizi gösteri. Bu tür botları günün her saatinde hatta tül etekler ve elbiselerle bile rahatlıkla giyebileceğiniz bir sezon var karşınızda.Genellikle doğa sporları yaparken ya da karda giyilen sportif botlar bu sezon çok ama çok moda... Chloe ve Ferragamo podyumlarında da sık sık gördüğünüz bu tarz botları jean'lerle, seksi dar pantolonlarla hatta uzun triko elbiselerle bir arada rahatlıkla kullanabilirsiniz."2000'lerin vazgeçilmez bot ve çizme modeli nedir?" diye soracak olsanız size hemen "Çorap bot ve çizmeler" derdim. Jean çorap bot ve kısa bir üst ile her yere rahatlıkla gidebilirdiniz. Vetements ve Balenciaga gibi markalar zaten son birkaç senedir bu modeli yeniden yorumluyor. Acne gibi çeşitli markalar da sonbaharkış defilelerinde bu çeşit modellere yer vermeye başladığında çorap bot ve çizmelerin yeniden popüler olacağı kesinleşmiş oldu.Kovboy botları ve çizmeleri sezona hızlı bir giriş yaptı. Her görünüme anında stil sahibi bir hava kazandıran kovboy botlarını siyah bir elbiseyle giydiğinizde bile ortaya odukça iddialı bir görüntü çıkacağından emin olabilirsiniz.Geçen hafta alışveriş sayfamızda da konu ettiğimiz kolejli tarzının ve uzun bir süredir moda arenasında görmediğimiz punk şıklığının bu sezon yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte kaba saba görüntülü postallar yeniden popüler oldu. Uzun ve bağcıklı modelleri kadar, kalın tabanlıları, metal iddialı aksesuvarlarla stilize edilmiş olanları da bu kış sezonunda çok gözde. Bu modellerin en güzel yanı her şeyle rahatlıkla kombinleyebilecek olmanız tabii ki de...