Bu oteller moda kokuyor

Tasarımlarını giyerken kendimizi çok özel hissettiğimiz moda tasarımcılarının tasarladığı yataklarda yatıp, özenle tasarlanmış odalarda keyif yapmak seyahatlerimizi çok daha özel kılabilir. Son yıllarda modacılar tasarımlarını otel odalarına da taşıdılar. Seyahat ve stili birleştiren bu akım pek çoğumuzun vazgeçilmez seyahat alışkanlıkları arasına girdi bile. Bu iddialı otel projelerinin sonuncusu ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin'in imzasını taşıyor. Biz de bundan yola çıkarak açıldıkları günden bu yana çok popüler olan, lüks algısını başka bir boyuta taşıyan tasarımcı otellerini bir araya getirdik.İtalya'nın en ünlü şehirlerinden Floransa'da ünlü moda tasarımcısı Salvatore Ferragamo tarafından kurulan Hotel Lungarno, hayallerinizi süsleyecek bir güzelliğe sahip. Otel, mimar Michele Bönan tarafından dekore edilmiş. Modacıların otel işine girmesini başlatan bir aile Ferragamo, bunun da altını çizmekte fayda var... Modern ve klasik atmosferi birleştiren dekorasyonunda orijinal tablolar ve antika parçalar göze çarpıyor. Floransa'daki bu lüks otel, Picasso ve Cocteau gibi 900'lerden kalma değerli sanat bir sanat koleksiyonu, gurme restoranı Borgo San Jacopo'da birinci sınıf Toskana ve İtalya lezzetlerini sunuyor. Floransa'nın en güzel eserlerine ev sahipliği yapan Uffizi Galerisi, en popüler mağazaları ile alışveriş merkezi yürüyüş mesafesinde. Hotel Lungarno'daki şık havada otel sahiplerinin Ponte Vecchio Köprüsü'ne bakan barında çikolata, şampanya ya da bir fincan kahve keyfi yapmayı unutmayın.Paris'in Marais semtinde yer alan Hotel du Petit Moulin, tamamıyla Christian Lacroix tarafından dekore edilmiş butik bir otel. Lacroix'nin çocukluk hayali olan Hotel du Petit Moulin 7.yy'a ait fırın binasının otele dönüştürülmesiyle oluşmuş. Lacroix'un kıyafetlerinde kullandığı renk ve desenlerle dekore edilen 17 odası da sanatın bir arada olduğu bir karnaval adeta. Her bir odasının Le Marais semtine giden farklı birer yolu simgelediği otel Parisli gibi hissetmek için oldukça ideal!Palazzo Versace - Versace Modacı otellerinin en ünlülerinden biri... İtalyan modacı Donatella Versace tarafından 2000 yılında Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde açıldı. Palazzo Versace, yani Versace Sarayı adı verilen otel, Donatella Versace'nin moda ve dekorasyonda trend yaratma tutkusundan ortaya çıkmış.Ünlü İtalyan marka Missoni'nin dört yıllık uğraş sonunda açtığı, Edinburgh'da bulunan Hotel Missoni, Rezidor Grup ile Missoni ailesinin birlikte çalıştığı bir proje. 136 odalı lüks otel açıldığı günden bu yana İskoçya'nın en popüler otellerinden biri...İtalya'nın moda başkenti Milano'da, Via Manzoni'de konumlanan Armani Hotel'in minimalist tarzı otelin girişinden odalarına kadar her köşesinde hissediliyor. Odalarındaki siyah, beyaz ve ahşabın muhteşem uyumu Armani hayat stilini, şıklığı ve konforu yansıtıyor. Milano'nun en iyi otel adreslerinden biri olan otel, en üst katındaki spa bölümü ile Milanoluların vazgeçilmezleri arasında. Sade ve güçlü bir dış görünüme sahip olan binanın içinde Giorgio Armani tarafından yaratılan armoni ve gizlilik ortamında misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda özel bir özen gösteriliyor.Kadınların rüyalarını süsleyen kırmızı tabanlı Christian Louboutin ayakkabılar aslına bakarsanız tasarımcının tüm bir düş dünyasının dışa vurumu... İşte tam da bu nedenle ünlü tasarımcı kısa süre önce Portekiz'de bir otel açtı. Vermelho isimli bu butik otel, Alentejo bölgesinde yer alıyor. Otel içindeki tüm tasarım detaylarıyla Louboutin kendisi bizzat uğraşmış. Hatta dekorasyondaki parçaların büyük kısmı için kendi antika koleksiyonunun kullanılmasına da izin vermiş. 13 odalı otelin birçok noktasında tahmin edebileceğiniz gibi tasarımcının imzası haline gelen kırmızı tabanlara gönderme yapan detaylar var