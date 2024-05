Duyarsız kalmam düşünülemez

Dünyanın gözü önünde insanlık tarihinde eşine az rastlanır zulüm siyonist İsrail tarafından Filistin'de Gazzeli Müslümanlara karşı gerçekleştiriliyor. Kadın, çocuk, ihtiyar demeden on binlerce masumu katleden İsrail'e başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. Necmettin Erbakan Akyüz geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katıldı. Büyük bir sportif başarı göstererek rakiplerini yendi. Finale yükseldi ve birincilik kürsüsüne çıktı.Madalya töreninde ise aklında Filistin'de zulüm altında inleyen kardeşleri vardı. İsrail'in sistematik soykırımına karşı öfke doluydu. Kürsüde Filistin bayrağı açtı. Filistinlilerin halk oyunu olan 'dabke' dansını yaptı. Ne olduysa da o onurlu duruşun ardından oldu. İsrail'in Wushu Kungfu Federasyonu'na baskısıyla hakkında soruşturma açıldı. Madalyalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. O ise bir an bile geri adım atmadı. Necmettin Erbakan Akyüz ile sürecin bilinmeyenlerini konuştuk.Ödül törenindeki tavrından bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğini vurgulayan Akyüz, "Tören esnasında çektiğim video bütün dünya tarafından izlendi. Paylaşıldı ve beğenildi. Çalışılmış bir şey değildi. Biz Filistin davasıyla yaşıyoruz. Mazlum insanların derdiyle dertleniyoruz. Kürsüye çıktım, Filistin bayrağı açtım ve Filistin halkıyla özdeşleşen 'Dabke' dansını yaptım. Amacım, milyonlarca insana karşı soykırım girişiminde bulunan İsrail'in zulmüne dikkat çekmekti. Orada her gün onlarca insan ölüyor. Bu duruma duyarsız kalmam elbette düşünülemez. Keşke elimden daha fazlası gelse. Keşke oradaki mazlumların için daha fazla bir şey yapabilseydim. Benim yaptığım bir insanlık vazifesiydi" dedi.Paylaştığı videonun hızla yayıldığını söyleyen milli sporcu, "Video inanılmaz bir hızla yayıldı. İsrail federasyonu da videoyu görmüş. Hemen Avrupa Federasyonu yetkilileriyle irtibata geçmiş. Videonun kaldırılmasını istemiş. Avrupa federasyon görevlileri ide bizimle irtibata geçti. Videoyu kaldırmam istendi. Üstü kapalı tehditlerde bulundular. Sosyal medya hesaplarımdan videonun kaldırılması gerektiğin söylediler. Ben de hiçbir şekilde geri adım atmayacağımı söyledim. Yaptığımın doğru olduğunu ve asla siyasi bir amaç taşımadığını ısrarla vurguladım. Avrupa Federasyon Başkanı, 'Biz sıkıntıya giriyoruz. Sizler de sıkıntıya girersiniz' diyerek üstü kapalı tehditlerini yeniliyor." şeklinde konuştu.Videonun kaldırılması konusunda baskıya maruz kaldığını ifade eden Akyüz, "Zaten ilk tepki İsrail'den geliyor. Ben kendime yakışanı yaptım. Avrupa Federasyonu Başkanı, ikinci defa videonun kaldırılmasını istiyor. Bizzat orada ödül töreni sonrasına söylüyorlar. 'Derhal kaldırılsın' ifadelerine şahitlik ediyorum. Hikayeyi asla kaldırmayacağımı tekrar vurguluyorum. 'Böyle yaparak bir yere varamaz, şampiyonluğunda olur' falan diyor. Ben de istediğiniz cezayı verebilirsiniz dedim. Gayet kararlı olduğumu Avrupa Federasyon Başkanı'nın yüzüne söyledim. Video sonrası bakanlarımız, milletvekillerimiz, siyasilerimiz arayıp tebrik etti. Ben de üzerime düşeni yaptığımı söyledim" şeklinde konuştu.Soruşturma sürecine dair bilgi veren Akyüz, "Şu an Avrupa Federasyonu'nun resmi sitesinde soruşturma duyurusu duruyor. Dava edebilirler, Dünya Federasyonu'na. Ayrıca soruşturma sonunda direkt olarak şampiyonluklarımı iptal edebilirler. Beni şampiyonlardan men edebilirler. Bunların hepsi olabilir. Bizim karşı dava açma hakkımız da var. Bir sonuç ta çıkmayabilir. Bütünüyle onların insiyatifine bağlı. Yarışmadan hemen sonra açmışlar. Ben de buna tepki gösteren ikinci videoyu paylaştım. Ben bu soruşturmayı daha yeni gördüm" dedi."Oraya çıkarken de ben bunun farkındaydım. Orada küçük çocuklar canını ortaya koyuyor. Ben bu durumda kariyerin, paranın, sporun hesabını yapamam. Orada çocuklar canını ortaya koyarken kariyerin hesabını asla yapamam."Hiçbir korku duymadığını kaydeden Akyüz, "Benim korktuğumu düşünmeleri beni sinirlendirir. Ben bu davada asla geri durmam. Bu soruşturmayı görüp, korkacağımı zannediyorlar. Soruşturma açmak, madalyaları geri almak umrumda değil. Benim korktuğumu düşünmeleri için akıllarını peynir ekmekle yemiş olmaları lazım. Çünkü korkmuyorum. İstedikleri madalyalarımı elimden alırlar. Dünya Federasyonu'na da şikayet edebilirler." dedi."Gençlik ve Spor Bakanlığımız hep arkamdaydı. Destek olacaklarını bizzat söylediler. Ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ifade ettiler. 2010'dan beri A Milli Takım sporcusuyum. İlk dünya şampiyonluğumu 2012'de aldım. Bu güne kadar 6 dünya şampiyonluğu kazandım. Bunları elimden almakla korkutuyorlar. Ben bundan korkmam. Bilakis korktuğumu düşünmeleri beni sinirlendirir. Polonya beni Dünya Federasyonu'na şikayet etmiş. Beni şampiyonalardan men edebilirler. Kariyerim bitebilir."Avrupa Federasyonu'nun resmi internet adresinde, söz konusu soruşturmayla ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Ne yazık ki, yarışma sırasında hazır bulunan birçok WKFE yetkilisi için iki olay etkinliği rahatsız etti. İlk olarak, teknik usulsüzlükler ve WKFE görevlilerine yönelik uygunsuz davranışlar nedeniyle yargılamada farklılıklar vardı. Yerel organizatör TVF'ye yapılan resmi protestoya rağmen bu sorunlar etkinlik boyunca devam etti. İkinci olarak, TVF ile ilişkili bireysel üyeler tarafından başlatıldığı söylenen ödül törenleri sırasında siyasi gösterilerin yapıldığı bildirildi. Bu olaylara şiddetle karşı çıkmak için kişisel toplantılar ve resmi protestolar da dahil olmak üzere sahada acil önlemler alındı. Bu tür eylemler WKFE topluluğu içindeki değerlerimize ve standartlarımıza uygun değildir. Bu olayları incelemek, açıklık getirmek ve iyice anlamak için bir iç soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, eksikliklerin tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bulgular kapsamlı bir raporda birleştirilecek. Bu süreçte ilerlerken gösterdiğiniz sabır ve anlayış için içtenlikle teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu, sporumuzun dürüstlüğünü ve adil oyununu koruma konusunda kararlıdır. Bu endişeleri şeffaf ve etkili bir şekilde ele almak için gerekli tüm adımları özenle atıyoruz."