Sandıklı’nın ‘haşhaşlı’ tahinli pidesi yoğun ilgi görüyor



Fırın sahibi Mehmet Kokokoğlu, pidenin 'haşhaşlı' olarak bilindiğini ifade ederek, "Pidemiz haşhaş ve tahinin karışımı ile elde edilir. İsteyen birazda şeker ekleyebilir. Ramazan ayında bu pidemize talep artıyor. Dışarıdan kargo ile de sipariş alabiliriz. Peynir ile beraber yendiğinde güzel olur. Kalori oranı yüksektir" diye konuştu.