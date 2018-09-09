30 günde karaciğerinizi yenileyen besinler

Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmanın yanı sıra biriken zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak önemli bir organdır. Sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için karaciğer sağlığınıza önem vermeniz gerekmektedir. Biraz ilginç gibi görünse de karaciğer iyi çalışmadığı zamanlarda kilo vermekte zorlaşabilir. Özellikle kilo vermek isteyip de veremeyen kişiler karaciğer sağlığını ihmal etmemelidir. Bizde bu sebeplerden dolayı karaciğerinizi 30 günde yenilemenizi sağlayacak besinleri sizler için araştırıp bir araya getirdik.