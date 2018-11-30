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kullanmanın bedeli çok ağır oluyor!

Özellikle spor salonlarında vücut geliştiren kişilerin kullanması konusunda önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Bugün ne yazık ki Türkiye'de spor salonlarında vücut geliştiren kişilerde yüzde 80'in üzerine çıktı ama bilinmeli ki bunun bedeli çok ağır olabilir" dedi.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:31
Steroid kullanmanın bedeli çok ağır oluyor!

Anabolik steroidlerin yani halk dilinde olan bilinen ilaçların vücutta 'testosteron' veya daha etkin formu olan 'dihidrotestosteron (temel erkeklik hormonları)' etkilerini taklit eden ilaçlar olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı "1930'lu yıllardan beri var. 1950'lerde ise dünya çapında hızla yayıldı. Oyuncak sanayisine baktığınızda 1970'liyıllarda oyuncaklar normal insan figürlerine benzerken, 1990'lıyıllardan sonra hepsinin kaslı insan figürüne dönüştüğü görülüyor. Bu durum gençlerde, daha kaslı ve atletik bir vücuda sahip olma konusunda bir saplantıya dönüşebiliyor" dedi.

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Steroid kullanmanın bedeli çok ağır oluyor!
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