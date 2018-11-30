Steroid kullanmanın bedeli çok ağır oluyor!

Anabolik steroidlerin yani halk dilinde steroid olan bilinen ilaçların vücutta 'testosteron' veya daha etkin formu olan 'dihidrotestosteron (temel erkeklik hormonları)' etkilerini taklit eden ilaçlar olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı "1930'lu yıllardan beri steroid kullanımı var. 1950'lerde ise dünya çapında hızla yayıldı. Oyuncak sanayisine baktığınızda 1970'liyıllarda oyuncaklar normal insan figürlerine benzerken, 1990'lıyıllardan sonra hepsinin kaslı insan figürüne dönüştüğü görülüyor. Bu durum gençlerde, daha kaslı ve atletik bir vücuda sahip olma konusunda bir saplantıya dönüşebiliyor" dedi.