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Her gün 1 diş tüketirseniz...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız her gün bir diş , haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin" dedi

Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:27
Her gün 1 diş tüketirseniz...

HAFTADA ÜÇ KEZ FINDIK...

Dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, kalp sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız her gün bir diş , haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin" dedi. Dr. Ali Eminlatif, dengeli beslenme ve kalp sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Ali Eminlatif, dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, sağlıklı kalp için çok önemli olduğunu belirtti.

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Her gün 1 diş tüketirseniz...
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