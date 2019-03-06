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’de reklamlarına yasak

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Giriş Tarihi: 6.3.2019
İngiltere’de abur cubur reklamlarına yasak
İngiliz medyası, Sağlık Bakanlığı'nın saat 21.00'den önce televizyondaki abur cubur reklamlarına yasak getireceğini duyurdu. Obezitenin önüne geçmeyi planlayan hükümetin, çocukların televizyon izlediği saatlerde bu tür reklamlara izin verilmemesine karar verdiği, internet ve radyolara da kısıtlamalar getirileceği belirtildi. İngiltere'de 2007'de çocuk programlarında abur cubur reklamları yasaklanmıştı. Buna rağmen farklı kanallardan reklamlara maruz kalan çocukların obeziteye yakalanmasında hızlı bir artış olduğu ifade edildi.
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İngiltere’de abur cubur reklamlarına yasak
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