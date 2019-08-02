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nasıl hesaplanır? hesaplama

Tüm dünyada insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi de obezite haline geldi. Daha önceki yıllarda orta yaş hastalığı diye geçen obezite, günümüzde çocuk yaşlardan başlıyor. ABD ise bu hastalığın en çok görüldüğü yer. Obezitenin önünde geçmek için ise birçok test yapılırken, boy ve kilo endeksi hesaplama da bunların arasında yer alıyor. Arama motoru üzerinden birçok kişi ‘ nasıl hesaplanır’ sorusunun yanıtını arıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 14:38
Beden kitle endeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi hesaplama

Günümüz dünyasında boy göstermeye başlayan en büyük sorunlardan bir tanesi de obezitedir. Obezitenin önüne geçmek için ise 'Beden kitle endeksi' hesaplama testi sık kullanılan yöntemlerdendir. Bu testlerde çıkacak sonuçlara göre bir çözüm üretilmeye çalışılır. Vücut kitle endeksi hesaplarken, kilonuzu kilogram olarak, boyunuzu ise metre cinsinden ölçmeniz gerekmektedir. Boyunuzun metre cinsinden çıkan karesi kilonuzun kilonuza bölündüğü zaman beden kitle indeksi ile ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Peki, vücut kitle indeksi hesaplama nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı…

BEDEN KİTLE ENDEKSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vücut kitle indeksi hesaplamaya bir örnek vermek gerekirse, örnek olarak 1.80 boyunda 87 kilo bir bireyi alalım. 1.80'nin karesi alındığında bu 3.24 eder. 87'yi 3.24'e böldüğümüz zaman ise sonuç 26.8 çıkacaktır. Vücut kitle indeksinde ortalamaya göre kilo biçimleri ise şu şekildedir. Çıkan sonuç 18'in altındaysa birey zayıf demek, 18 ile 25 arasındaysa birey normal kilolu demek, 25 ve 30 arasındaysa birey fazla kilolu 30 ile 40 arasındaysa birey obez demek ve 40'ın üstünde ise birey morbid obez demektir.

Tabiki boy kilo indeksi hesaplanırken rakamların doğru olması kadar yaşta önemli bir faktördür.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDEN HESAPLANIR? ÖNEMİ NEDİR?

İnsan vücudunda kilo, boy problemleri kafamızda sürekli dönen ve düşündüğüm fikirler arasındadır. Bunun ise bilimsel olarak cevaplanma aracı vücut kitle indeksidir. Beden kitle endeksi hesaplaması ile birlikte vücudunuzun ideal kilosunu öğrenebilir ve ona göre bir programla kendinizi daha formda ve sağlıklı bir şekle kavuşturabilirsiniz.

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Beden kitle endeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi hesaplama
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