Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Egzersiz ve bilişsel zekâ arasında bağ var

Egzersiz ve bilişsel zekâ arasında bağ var

DIŞ HABERLER Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Egzersiz ve bilişsel zekâ arasında bağ var
Almanya'daki Muenster Üniversite Hastanesi'nde yapılan bir çalışma, fiziksel egzersiz ile bilişsel yetenek arasında bir bağ olduğunu gösterdi. Yapılan çalışmada fiziksel egzersizin demans ve depresyon başta olmak üzere bilişsel bazı bozuklukları azalttığı ortaya çıktı. Fiziksel aktivitenin kan basıncını düşürdüğünü belirten Alman uzmanlar, düşük kan basıncının bilişsel gücü artırdığını bildirdi. Bin 200 kişinin katıldığı testte, denekler iki dakika boyunca hızlıca yürürken bir yandan da bazı bilişsel testlere tabi tutuldu. Deney sonucunda en hızlı yürüyenlerin aynı zamanda testte en iyi skorları alanlar olduğu gözlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Egzersiz ve bilişsel zekâ arasında bağ var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN