Egzersiz ve bilişsel zekâ arasında bağ var

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Almanya'daki Muenster Üniversite Hastanesi'nde yapılan bir çalışma, fiziksel egzersiz ile bilişsel yetenek arasında bir bağ olduğunu gösterdi. Yapılan çalışmada fiziksel egzersizin demans ve depresyon başta olmak üzere bilişsel bazı bozuklukları azalttığı ortaya çıktı. Fiziksel aktivitenin kan basıncını düşürdüğünü belirten Alman uzmanlar, düşük kan basıncının bilişsel gücü artırdığını bildirdi. Bin 200 kişinin katıldığı testte, denekler iki dakika boyunca hızlıca yürürken bir yandan da bazı bilişsel testlere tabi tutuldu. Deney sonucunda en hızlı yürüyenlerin aynı zamanda testte en iyi skorları alanlar olduğu gözlendi.