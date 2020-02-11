Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama

Mersin Üniversitesinden iddiasına ilişkin açıklama

Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:01 ABONE OL
Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama

Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."

Uzun yaşam sırrı o organda saklıymış!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN