SON DAKİKA: 31 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Türkiye'de corona virüs vaka, ölü ve hasta sayısını ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının ilk çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam verilerle ilgili açıklama yapıyor. Gerek sosyal medyadan gerekse canlı yayınlarda yapılan bu açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 31 Temmuz Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 50 bin 492 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 293'ünde virüs tespit edilmiş ve 16 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz corona vaka sayısını açıkladı:
'Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle; "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SALGINI SON DURUM!
Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.
"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.
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