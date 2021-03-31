"İyileşen hastalarım beni hayata daha sıkı bağlıyor"

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Baş Uzmanı ve çok sayıda bilimsel araştırmada imzası bulunan Dr. Rashad Sholan, tedavi ettiği hastalarıyla kendine adeta küçük bir dünya kurdu.





Dr. Sholan, binlerce hastayı operasyonların ardından evine sağlıklı bir şekilde göndermenin kendisini hayata daha sıkı bağladığını söylüyor.

BİR GÜNDE ÜÇ KADINA NAKİL



Dr. Rashad Sholan, böbrek ve üroloji sorunu olan çocuk hastalara ayrı bir önem verdiğini belirterek "Onların doktor ve hastane korkusunu birlikte atıyoruz. Onlarla çocukluğumu yaşıyorum. Gülen gözleriye geleceğe daha umutla baktıklarını görmek saatlerce ameliyat masalarında geçen yoğun tempoyu, yorgunluğu unutturuyor" şeklinde konuştu.

Bir günde üç kadına böbrek nakli yaparak sağlıklı bir şekilde evine göndermeyi başaran Rashad Sholan "Meslek hayatımda on binden fazla üroloji rahatsızlığına müdahale ettim. Hastalarım normal hayatlarına sağlıklı bir şekilde dönünce dünyalar benim oluyor" diyerek mesleğine olan tutkusunu dile getirdi.