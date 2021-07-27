Türkiye’nin 2’inci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi’nde yapılıyor

9 Ağustos 2011'de rahim nakli yaptığı o zaman 22 bugün 31 yaşındaki Derya Sert'in bebeğinin 4 Haziran tarihinde 22 haftalık 760 gram olarak erkek bebek dünyaya getirmişti.

Türkiye'de ilk çift kol, yüz, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile Rektör eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan "Mutlu ve gururluyuz. İkinci rahim raklini gerçekleştiriyoruz" dedi.

İSMİ ÖMER ÖZKAN SERT

Öte yandan çiçeği burnunda anne Derya ve baba Mustafa Sert ise erkek bebeğin isminin Ömer Özkan Sert olarak karar verdiklerini söyledi. Yıllardır bu hayalle yaşadığını belirten Derya Sert, "Yaşadığım duyguyu anlatmam imkansız. Mucize ötesi bir şey. Ömer ve Özlenen hocama binlerce, milyonlarca kez teşekkür ediyorum" diye konuştu. Baba Mustafa Sert ise başından beri Ömer ve Özlenan Özkan'a güvendiklerini söyledi. İlk başta söz vermiştim. Hamilelik gerçekleşir, bebek erkek olursa ismini 'Ömer Özkan koyacağım' demiştim. Çok şükür bu günleri gördük" diye konuştu.