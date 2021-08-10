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Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:22

Yeni haftada Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi gün toplanacak, yeni tedbirler var mı?

Yeni haftada Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi gün toplanacak, yeni tedbirler var mı?

Vaka sayıları ve sayıları, geçtiğimiz yılın bu tarihlerine kıyasla yüksek seviyede seyrediyor. Bu yükselişle ilgili olarak yeni tedbirler alınıp alınmayacağı özellikle sonbahar döneminin başlangıcında merak ediliyor. Olası kararların ne zaman alınacağını merak edenler, "Koronavirüs Bilim Kurulu hangi gün toplanacak" ve "tedbirler yeniden uygulanacak mı" sorularına cevap arıyor. İşte, yeni haftada Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yeni haftada hangi gün yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bilim kurulu toplantıarı salgının erken dönemlerinden bu yana haftalık olarak düzenleniyor ve güncel verileri değerlendirerek virüsle mücadelede tavsiye kararları alıyor. Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, kısıtlamaların akıbeti hakkında araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, bu haftai bilim kurulu toplantısına ilişkin detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor.

Bu haftaki toplantı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak Bilim Kurulu Toplantısı'nın 11 Ağustos Çarşamba ya da 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Covid-19 vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi sonucu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Bakan Koca, vaka sayılarını azaltmak için önlemlerin arttırılması ve aşı olmayanların iki doz aşısını tamamlaması yönünde uyarıda bulundu. Bu uyarıların sonuç vermemesi halinde yeni bir kapanma sürecine girilip girilmeyeceği ve kısıtlamaların geri dönme ihtimali merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nda görüşülecek konuları merak ediyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak alınabilecek tedbirlerin, aşı çalışmalarının, artan vaka sayıları ile bundan etkilenecek olan sınavların ve okulların açılma tarihinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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Yeni haftada Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi gün toplanacak, yeni tedbirler var mı?
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