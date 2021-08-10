Yeni haftada Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi gün toplanacak, yeni tedbirler var mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yeni haftada hangi gün yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bilim kurulu toplantıarı salgının erken dönemlerinden bu yana haftalık olarak düzenleniyor ve güncel verileri değerlendirerek virüsle mücadelede tavsiye kararları alıyor. Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, kısıtlamaların akıbeti hakkında araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, bu haftai bilim kurulu toplantısına ilişkin detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor.

Bu haftaki toplantı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak Bilim Kurulu Toplantısı'nın 11 Ağustos Çarşamba ya da 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.