Uzmanından mide sorunlarını önlemenin yolları

Sahurun bir kahvaltı öğünü olarak planlanması gerektiğinin altını izen Beslenme ve Diyet Uzmanı Kaçar, "Tost, gözleme, omlet, süt, salatalık, domates, yeşillikler tercih edebilirsiniz. Sahurda meyve tüketimi de gün içindeki tatlı isteğinin baskılanmasına yardımcı olacaktır. Posalı besinler de uzun süreli tokluk sağlar.Bu nedenle tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği ve kepekli ekmek dönüşümlü tercih etmelisiniz. Posanın diğer kaynaklarından biri de yulaftır. Yulaf; kan şekerini düzenlemede, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kabızlığı önlemede çok ideal bir besindir. Tok tutucu özelliği önemli etkisi nedeniyle de Ramazan ayında özellikle sahurda yoğurt veya süt ile birlikte veya salatalara ekleyerek tüketilebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

İFTARDA MİDEYİ YORAN BESİNLERDEN KAÇINILMALI

İftar yemeklerinin genellikle Ramazan'ın bereketinden ve uzun süreli açlıktan ötürü ziyafet sofrası şeklinde hazırlandığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Kaçar, "İftar sofrası hazırlarken kızartmalar, tatlılar, pilavlar gibi mideyi yoran besinler yerine çorbalar, salatalar, hafif sebze yemekleri, ızgara veya fırın yemekleri tercih edilmeli. İftar sonrası öğünlerde ise meyve ve dondurma gibi alternatif hafif öğünler seçilebilir" dedi.

RAMAZAN AYINDA REFLÜ SIK GÖRÜLÜYOR

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin de reflü olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Kaçar, Ramazan ayında kilo almamak ve mide yanmalarını en aza indirmek için beslenme önerilerinde bulundu: "Sahur öğününü mutlaka yapın. Geceden niyet edip yatıldığında metabolizma yavaşlar ve yağların depolanmasına sebep olursunuz. Sahurda protein içeren süt, peynir, yumurta, yoğurt türü besinleri mutlaka tüketin. Asitli içeceklerden uzak durun. Hazır meyve suları yerine meyve, şekersiz kompostolar tercih edin. Kan şekerini hızla yükselten besinler yerine posa miktarı fazla olan besinler (kepekli ekmek, çok tahıllı ekmek, çavdar ekmeği, kepekli makarna, kepekli pirinç, sebze, meyve, kuru baklagiller, ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar gibi) tokluk hissi sağladığı için tercih edin.