Virüs savar meyve ve sebzeler

İnfluenza (Grip) , Kovid-19 ve RSV'nin içinde bulunduğu üçlü salgına karşı vücut direncini arttırmak, güçlü bir bağışıklık bariyeri oluşturmak için ne yiyip, ne içmeliyiz? İşte tüm bu soruların yanıtlarını Diyetisyen Ege Ramadanoğlu veriyor.Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde en önemli besin öğelerinin içinde A, B, C ve E vitaminleri ile çinko, karotenler, demir ve selenyum barındıran besinler olduğuna dikkat çeken Dyt. Ramadanoğlu, şunları söyledi: "Bağışıklık sistemini güçlendiren A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan elma, armut, nar, portakal, kivi, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin tüketimi önemlidir.Mevsimine uygun olarak günde en az 3 porsiyon sebze, ara öğünlerde de 2 porsiyon meyve tüketilmesi önerilmektedir. Bu besinler soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. Ayrıca, sebze ve meyveler mümkün olduğunca taze tüketilmelidir. Asıl vitamin ve minareller kabuklarındadır. Kabukları soyulmamalıdır. Soyulması gerekiyorsa, mümkün olduğunca ince soyulmalıdır."Ramadanoğlu, bağışıklık güçlendiren, virüslere karşı kalkan oluşturan bazı meyve ve sebzeleri ise şöyle sıraladı:Yüksek oranda C vitamini ve zengin bir beta karoten kaynağıdır. Antioksidan özellikleri ile ön plana çıkan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinin yanı sıra cilt sağlığının korunmasına da yardımcı olur.A, C, E vitaminlerinden zengin bir sebze olan brokoli, aynı zamanda yüksek lif içeriğine sahiptir.İçeriğindeki güçlü antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarını destekleyerek, enfeksiyonlara karşı vücut savunmasına yardımcı olur.C vitamini açısından zengindir. Aynı zamanda bağışıklık sistemindeki hücrelerin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artıran çok sayıda antioksidan ve beta karoten içerir.Ispanağın antioksidan özelliklerinin korunması için çok fazla pişirmeden buharda haşlanması önerilir.Güçlü bir antioksidan olan beta karoten içeriği ile dikkat çeken tatlı patates, serbest radikallerin etkilerini azaltarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunabilir.Güçlü bir antioksidan ve bir flavonoid çeşidi olan antosiyanin içerir.Flavonoidlerin solunum sistemindeki bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını desteklediğine dair çalışmalar vardır. Ayrıca antosiyanin, serbest radikallerin hücrelere verdiği hasarı önleyebilir.Yaban mersini, solunum sistemindeki bağışıklık hücrelerini destekleyerek, solunum yolu enfeksiyonu ya da soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltabilir.Mandalina, greyfurt gibi narenciyeler yüksek oranda C vitamini ve antioksidan bileşenler içerir. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, bağışıklık sisteminin önemli bir bileşeni olan beyaz kan hücrelerinin sentezini artırabilir. Beyaz kan hücreleri enfeksiyona neden olan patojen mikroorganizmaları vücuttan atmakla görevlidir.Yüksek oranda C vitamini içermektedir. 1 orta boy papaya günlük alınması gereken C vitaminin neredeyse iki katını içerir. Aynı zamanda papain adı verilen güçlü iltihap önleyici bir sindirim enzimine sahiptir.Folat, potasyum, K vitamini açısından da zengin olan kivi, yüksek oranda C vitamini içerir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin sentezlenmesinde rol oynayan C vitamini içeriği sayesinde enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır.C vitamini açısından zengin bir meyve olan ananas; A vitamini, B6 vitamini, E ve K vitaminleri ile folat, çinko, fosfor, potasyum, magnezyum mineralleri için iyi bir kaynaktır. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır. Bromelain denilen bir antioksidan içeren meyve, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına destek olur .Güçlü antioksidan özelliklere sahip polifenoller içeren elma; C vitamini, E vitamini, K vitamini, B1 ve B6 vitaminler açısından da zengindir.İçerdiği antioksidan bileşenler sayesinde hücrelerin DNA yapısını bozarak, hasar görmesine neden olan serbest radikallerin vücuttan atılmasında önemli rol oynar.Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir gibi bağışıklığı güçlendiren kuru meyveler; potasyum, fosfor, çinko, kalsiyum, magnezyum mineralleri ile A vitamini, D vitamini, B6 vitamini, K vitamini ve E vitamini açısından zengindir. Yüksek oranda polifenol içerir.Polifenoller, antioksidan özelliklere sahip bileşenlerdir ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına yardımcı olur.