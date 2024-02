Mersin Şehir Hastanesi 15 milyon hastaya şifa oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı yapılan şehir hastaneleri ülke genelinde sağlık açısından verdiği önemli hizmetlerle dikkat çekiyor. Özellikle pandemi gibi toplumsal felaketler ve deprem gibi doğal afetlerle büyük ölçüde ihtiyacı karşılayan şehir hastaneleri, sağlık açısından da her alanda hizmet veriyor. Kamu-özel ortaklığıyla hizmet veren şehir hastanelerinin ilki ise Mersin'de 2017 yılında açıldı.

"7 YILDIR VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERİYORUZ"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 7 yılı geride bıraktığının altını çizen Başhekim Prof. Dr. Bahar Aydınlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat 2017 tarihinde açılışını gerçekleştirdiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7 yaşında. 7 yıldır vatandaşlarımıza aralıksız sağlık hizmeti sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"MİLYONLARCA TEBESSÜMÜN MİMARI OLDUK"

Başhekim Aydınlı, "Dile kolay, her kalp atışında bir umut ve her nefes alışta şifa dağıtarak 7'den 70'e 15 milyon cana dokunduk. 7 yıllık serüvenimizde, milyonlarca tebessümün mimarı olmak her birimiz için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Küçük bir tohum gibi filizlenen bu hayal, her geçen gün dallarını gökyüzüne uzatarak büyüdü. Her hastayla kurulan bağ, her iyileşen hasta ile yeşeren inanç, bu yolculuğun en değerli hediyeleri oldu. Küçük bir çocuğun gözlerindeki o ışıltıyı yeniden yakalamak, yaşlı bir teyzenin yüzündeki tebessümü yeniden canlandırmak, bir aileyi umutsuzluğun pençesinden kurtarmak hiç yorulmadan çalışan bir ekibin eseriydi" diye konuştu.

'MİNNETTARIZ VE GURUR DOLUYUZ'

15 milyon kalbe umut ışığı olduklarının altını çizen Başhekim Aydınlı, " Bu vesileyle bize güvenen, her adımda yanımızda olan ve bu başarı hikâyesini birlikte yazdığımız tüm hastalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Aydınlı, "Sağlık Bakanlığımızın verdiği bu bayrağı tüm gücümüzle taşıyarak, bu gurur verici eseri daha da ileriye taşımak için var gücümüzle ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla cana dokunmak, daha fazla tebessüme vesile olmak ve şifa dağıtma yolunda emin adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.