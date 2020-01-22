Hasar tazminatında dijital %50’ye koşuyor

Evdeküçük bir hasar ya da çok hafif bir araba kazası için uzun uzun bekleme devri geride kaldı. Cep telefonu üzerinden hasar tespitinin %50'lere çıktığı firmalar var. Tazminat da 24 saatte hesaba yatıyor. Mobil uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte 10 bin TL'den düşük hasar tazminatları anında ödeniyor. Ev sigortası veya araç sigortasında cep telefonuyla çekilen görüntüler yollanarak hasar tespiti anında yatırılıyor. Örneğin evin camı kırıldı ya da küçük hasarlı bir trafik kazası yapıldı. Ekspertiz ve değerlendirme süreçlerini atlayarak tahsilat yapmak artık mümkün. Üstelik sektördeki bazı firmalar artık yapay zekâ ile de hasar tespiti çalışmaları yürütüyor. Bazı firmaların dijital kanallardan hasar tespiti ve ödemesi yüzde 50'ye kadar çıkmış durumda. Sektörden de geçtiğimiz hafta konu hakkında bir açıklama geldi.Hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmalarının yeterli olduğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Varoluş nedenimiz hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Günde 120 milyon TL'den fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik bir sektörüz. Sektörün sağladığı teminat 127 trilyon TL'ye ulaştı. Bu rakam da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 34 katına denk geliyor. 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.6 artış kaydederek 29.1 milyar TL'ye yükseldi."

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