Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ın ölüm haberinin şoke eden etkisi hala sürüyor. Dünyanın birçok yerinde anma etkinliklerinin yapıldığı Kobe Bryant için, NBA'de oynanacak Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers karşılaşması, Lakers kulübünün derin yas içerisinde olduğu gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenirken diğer karşılaşmalardan önce de saygı duruşu yapılmasına karar verilmişti. THY Euroleague yönetimi de Kobe için maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın, eşi Vanessia ile bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. People dergisine konuşan aileye yakın bir kaynak, 'olası bir kazada çocuklarının öksüz kalmaması için' ikilinin aynı helikoptere binmemek üzerine anlaştığı açıklandı.

4 çocukları bulunan Vanessa ve Kobe Bryant çifti, 2001 yılında evlenmişlerdi.