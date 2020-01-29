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ve eşi arasında flaş helikopter anlaşması!

ve basketbolun ikon isimlerinden 'ın hayatını kaybetmesi tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Kızı Gianna'nın maçı için helikopter ile yola çıkan , Gianna ve yanlarındaki 7 kişi helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti. Olayın ardından NBA ve Euroleague'de oynanacak karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı. NBA'de 8 ve 24 numaralı formayı giyen birçok oyuncu da yeni forma numarası alarak Kobe'ye olan saygılarını gösterdi. kulübü de ile özdeşleşen 24 numaralı formayı emekli edeceğini duyurarak, kendi takımında forma giymeyen bir basketbolcu için bunu yapan ilk kulüp oldu. Kazanın ardından birçok detay ortaya çıkarken, Kobe ve eşi Vanessia'nın yaptığı helikopter anlaşması gündeme damga vurdu. İkilinin, çocuklarının öksüz kalmaması adına aynı helikoptere binmemek için anlaştığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:47 ABONE OL
Kobe Bryant ve eşi arasında flaş helikopter anlaşması!

Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ın ölüm haberinin şoke eden etkisi hala sürüyor. Dünyanın birçok yerinde anma etkinliklerinin yapıldığı Kobe Bryant için, NBA'de oynanacak Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers karşılaşması, Lakers kulübünün derin yas içerisinde olduğu gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenirken diğer karşılaşmalardan önce de saygı duruşu yapılmasına karar verilmişti. THY Euroleague yönetimi de Kobe için maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın, eşi Vanessia ile bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. People dergisine konuşan aileye yakın bir kaynak, 'olası bir kazada çocuklarının öksüz kalmaması için' ikilinin aynı helikoptere binmemek üzerine anlaştığı açıklandı.

4 çocukları bulunan Vanessa ve Kobe Bryant çifti, 2001 yılında evlenmişlerdi.

Son dakika haberi: Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı! Sadece 15 dakika gideceklerdi ama...

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Kobe Bryant ve eşi arasında flaş helikopter anlaşması!
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