Kobe Bryant'ın ölümüne sebep olan kazayla ilgili çarpıcı karar

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın efsanesi Kobe Bryant ile kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği trajik helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

26 Ocak günü yaşanan kazada Bryant ve kızı dışında, Gianna'nın takım arkadaşları Alyssa Altobelli ve Payton Chester ile ebeveynleri Keri ve John Altobelli, Sarah Chester, basketbol yardımcı antrenörü Christina Mauser ve pilot Ara Zobayan da vardı. Helikopter kazasında toplamda 9 kişi yaşama gözlerini yummuştu.

Federal yetkililer kazanın yaşandığı helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı açıklamıştı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." demişti.

Los Angeles trafiğinden kaçınmak ve çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediği için Kobe Bryant'ın ulaşımda helikopter tercih ettiği biliniyordu. O gün de kızı Gianna'nın antrenmanı için diğer takım arkadaşları ve aileleriyle helikoptere binip 15 dakika uzaklıktaki akademiye gideceklerdi ancak yoğun sis kazaya sebep oldu.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının ölümüne neden olan kazada helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açmıştı. Vanessa Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylemişti. Helikopterin sahibi Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği 26 Ocak günündan sonra başlatılan adli soruşturmalar henüz tamamlanmamışken Çin'de başlayan Corona virüsü salgını dünyaya yayıldı. ABD'ye de büyük zarar veren salgın sebebiyle davanın süresi de uzamış oldu.

PİLOTTAN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, kazada hayatını kaybeden diğer insanların aileleri, Island Express Helicopters şirketine dava açarken pilot Zobayan'dan ise şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Bu durum ülkede de şaşkınlıkla karşılandı.

Salgın sebebiyle internet ortamında girilen dava şikayet dosyasında Altobelli, Mauser ve Chester aileleri, şirketi ölüme sebebiyet vermekten ve ihmal gibi konulardan suçladı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, aynı konulardan şirketi suçlarken aynı zamanda pilot Zobayan'ın helikopteri uçurmaması gerektiğini ve bunu yaptığı için onun da suçlu olduğunu savunmuştu. Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler ise Vanessa Bryant'ın açıklamalarına rağmen pilot hakkında dosyaya bir metin eklemediler.

İnternet ortamında hazırlanan dosyaların dava için toparlanacağı, Amerika'da hayatın normale dönmesiyle davanın görülmeye başlanacağı belirtildi. Öte yandan kazadan 3 ay sonra, Calabasas bölgesinden yeni fotoğraf paylaşıldı. Dağlık bölgenin en yüksek noktası ve Kobe Bryant ve beraberindekileri taşıyan helikopterin çakıldığı yer işaretlenmiş olarak basına sızdırıldı.

Kobe Bryant ve ailesinin sahip olduğu yaşam sigortaları ve diğer ailelerin de davaya katılımıyla davaya konu olan Island Express Helicopters şirketinin iflas edebileceği konuşuluyor.

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