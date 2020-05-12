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Spanoulis Euroleague'de en iyiler arasında!

Avrupa'nın en iyi basketbolcularından biri olan 'e Euroleague'den büyük onur. Yunan yıldız, Avrupa Ligi'nin son 10 yıllık dilimindeki en iyi takımına seçildi. Bu kadroya daha önce Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo da girmişti.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 12.5.2020 13:57 ABONE OL
Spanoulis Euroleague'de en iyiler arasında!
Yunan ekibi Olympiakos'un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis, THY Euroleague'de son 10 yılın takımına seçildi.

Başantrenörler, basketbolcular, taraftarlar ve medya mensupları tarafından yapılan THY Euroleague'de 2010-2020 yıllarının en iyi 10 oyuncu oylamasında son isim belli oldu. Buna göre oylama sonunda Yunan ekibi Olympiakos'un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis yer aldı. Listede Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Georgios Printezis, Luka Doncic, Juan Carlos Navarro, Milos Teodosic, Bogdan Bogdanovic ve Sergio Llull bulunuyordu.

37 yaşındaki basketbolcu 2009 yılında Panathinaikos ile, 2012 ve 2013 yıllarında da Olympiakos ile Euroleague'i kazandı. Yunan basketbolcu 3 şampiyonlukta da Final-Four MVP'si (En değerli oyuncu) seçildi.

Spanoulis, Euroleague'de bugüne kadar Panathinaikos ve Olympiakos formaları ile toplam 324 maça çıktı ve 13.1 sayı, 4.7 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Deneyimli basketbolcu ayrıca 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Euroleague birinci takımına, 2010-2011, 2013-2014 ve 2017-2018 sezonlarında da Euroleague ikinci takımına seçildi.
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Spanoulis Euroleague'de en iyiler arasında!
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