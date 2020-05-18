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'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı!

The Last Dance belgeseliyle yeniden gündeme oturan basketbolun yaşayan efsanesi 'ın imzalı ayakkabısı açık arttırmayla satıldı. 'ın 2012'den bu yana sahip olduğu 'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 12:06 ABONE OL
Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu.

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.

Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

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Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı!
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