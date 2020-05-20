"Michael Jordan yalan söylüyor!"

NBA'in unutulmaz oyuncularından Horace Grant, Chicago Bulls formasını giydiği dönemde takım arkadaşı olan yaşayan efsane Michael Jordan'ın, kariyerini konu alan "The Last Dance" belgeselinde yalan söylediğini savundu.

Chicago'da ESPN'e bir röportaj veren Grant, Jordan'ın belgeselinde değindiği Sam Smith imzalı "The Jordan Rules" kitabı için bilgi sızdırdığı iddialarını yanıtlayarak, "Yalan, yalan, yalan. Eğer MJ'in bana bir garezi varsa, bunu adam gibi çözelim. Bunun hakkında oturup konuşalım, ya da başka bir şekilde halledelim. O çıkıp da bu kitabın kaynağının ben olduğum yalanını söyleyebiliyor. Sam ve ben her zaman iyi dosttuk, hala da öyleyiz. Ancak asla o soyunma odasının kutsallığını bozacak kişisel bir bilgiyi dışarıya taşımam. Ortada Sam Smith'in araştırmacı gazeteci olduğu gerçeği var. Dolayısıyla bir kitap yazması için en azından iki kaynağının olması gerekir diye tahmin ediyorum. Neden MJ sadece beni hedef gösterdi? Bu sadece kin. Zaten öyle olduğunu bu belgeselde de kanıtladı. Kendisiyle ilgili bir şey söylerseniz sizi tamamen silmeye ve karakterinizi yok etmeye çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

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