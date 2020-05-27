Euroleague'in iptali sonrası dev zarar!

THY Euroelague'de corona virüsü nedeniyle sezonun iptal edilmesinin ardından kulüpler ağır bir mali tabloyla karşı karşıya kalacak.

Encestando'nun yaptığı araştırmaya göre, sezonun iptal edilmesiyle 18 EuroLeague kulübü toplam 30 milyon euroyu aşan maddi zarara uğrayacak.

Kulüpler sezon başında öngörülen toplam 65 milyon euroluk gelirin yarısından mahrum kalacak. Söz konusu 65 milyon euroluk gelirin üçte ikisi TV haklarından, %25'i sponsorlardan ve kalanı ise Dörtlü Final'in ev sahibi Köln şehri tarafından finanse edilecekti.

EN ÇOK ETKİLENEN MACCABI, ZALGIRIS VE BASKONIA

Krizden en fazla etkilenecek 3 kulübün ise Zalgiris, Maccabi ve Baskonia olduğu belirtildi. Bu ekipler, gelirlerinin %40'ından fazlasını bilet gelirlerinden elde ediyordu.

EFES'TE SIKINTI YOK, F.BAHÇE BELİRSİZ

Öte yandan haberde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de durumu analiz edildi. Fenerbahçe'nin durumunun önceki sorunlar yüzünden de karmaşık olduğu vurgulanırken, özellikle Anadolu Efes, Valencia, Milano, CSKA ve Khimki'nin ise krizden en az etkilenen kulüpler olacağı öne sürüldü.

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