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Giriş Tarihi: 11.6.2021 09:15 Son Güncelleme: 11.6.2021 09:20

: açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! çıldırdı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

haberi... , 'nin açılışında ile kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın gözü 'daki randevuda olacak. Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, 'i de çıldırttı. muhabiri , Roma'da yaşanan olayları yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

, 'nin açılışında ile kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın gözü 'daki randevuda olacak. Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, 'i de çıldırttı. muhabiri , Roma'da yaşanan olayları yazdı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

2002'deki dünya üçüncülüğü ve EURO 2008'deki yarı finalle göğsümüzü kabartan A Milli Takımımız, bu gece Olimpiyat Stadı'nda yeni bir maceraya yelken açıyor. Ay-Yıldızlılar'ın hedefi, 'de bu başarıları bir üst seviyeye taşımak...

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Açılış maçında karşılaşacağımız , son dönemde oldukça formda. Üst üste oynadığı 27 maçta mağlubiyet yüzü
görmeyen, 7 maçtır da gol yemeyen Gök Maviler, kağıt üzerinde favori ancak bizim için imkânsız diye bir şey yok. Bunu daha önce turnuvalarda pek çok kez gösterdik. Yine göstermeye hazırız…

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Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

, Bizim Çocuklar'a inanıyor, Bizim Çocuklar da kendilerine... Ellimizde bayraklar, nefesimizi tuttuk bekliyoruz. Yenin şu 'yı, 80 milyona yaşatın bayramı...

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

MEHMET ÖZCAN'IN ROMA İZLENİMLERİ

1- 'nin açılış maçında Olimpiyat Stadı'nda yerini alacak şanslı 23 bin kişiden biriyim. Ancak bu hiç kolay olmadı...

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Önce UEFA'ya uzun süre onaylanmayan akreditasyonum için birkaç e-mail atmak zorunda kaldım. UEFA sorunu çözüldükten sonra bu kez Konsolosluğu kılı kırk yarmaya başladı! İtalyanlar'ın pandemiyi bahane ederek vize konusunda siyasi tavır takındıklarını anlamak zor değildi...

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Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Uyanık İtalyanlar vize ve bilet konusunda her türlü sıkıntıyı çıkardıkları için taraftar sayımız gurbetçi ağırlıklı 3 bin civarında olacak. Dün sabah İstanbul'dan havalanan uçağında da ne yazık ki taraftarımız yoktu.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

2- Öğlene doğru Havalimanı'na iner inmez İngilizce yazılı KOVİD-19 test sonucumuzu İtalyan memurlara ilettik ve 2 günlük Roma maceramız başladı. İlk durak, Milli Takım'ı düşünerek Roma ile özdeşleşen Aşk Çeşmesi idi. Ülkemizden getirdiğimiz madeni bozuk paraları, 'nin şampiyonluğunu dileyerek 'Piazza di Trevi' olarak bilinen çeşmeye attık.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

3- Akşamki basın toplantısı öncesinde şehirde havayı solumak adına şehir merkezini gezdim. Dış cephesine Türk bayrağı asıp oteline Avrupa'dan gelecek Türkleri çekmeye çalışanlar gözümüze çarptı. gibi başkent da pandeminin artçı şokunu turist sayısının azalmasıyla yaşıyor.

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Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇILDIRTTILAR

Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, 'i de çıldırttı.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

İtalyan yetkililer, dünkü basın toplantısı öncesinde tecrübeli hocanın ateşini tam 4 kere ölçmeye çalışınca Güneş bu duruma oldukça sinirlendirdi.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

MURAT ÖZBOSTAN - İTALYA MAÇINI ARTIK YAŞAYIN!

Türk futbol tarihinin en önemli gecelerinden birine tanıklık edeceğiz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ile oynayacağız.

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Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Dünyanın gözü bu maçta olacak. 250'den fazla ülke bu dev şöleni canlı yayınlayacak. Hepimizin kalbi Ay-Yıldızlı Takımımız için çarpacak.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

, günlerdir iliklerine kadar bu karşılaşmayı yaşıyor. Çizme basını, 'yi manşetlerine taşıyor. İtalyanlar, 27 maçtır yenilmeyen takımlarını heyecanla bekliyor.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Biz ise kısır çekişmelerin içindeyiz yine. Limitler, yabancı sayısı, yayın meselesi, transfer gibi konularla boğuşuyoruz. Lig bittikten sonra 3-5 gün içinde açıklanabilecek konularla 25 gündür uğraşıyoruz.

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Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Neden? TFF açıklama yapıyor. Kulüpler Birliği sayfa sayfa belge yayınlıyor. Hepsi birer ültimatom gibi. Kavga, gerilim, çatışma kokuyor satırlar. Birkaç satır da Milli Takım için yayınlasaydınız keşke! Böyle maçlar tarihin sayfalarında ancak bir kez yaşanır.

Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

'den pandemiyi bahane ederek vatandaşlarımıza maç için izin vermeyen İtalyan hükümetine ve dünyaya bu gece en güzel yanıtı inşallah sahada veririz.

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