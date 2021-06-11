Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Açılış maçında karşılaşacağımız İtalya, son dönemde oldukça formda. Üst üste oynadığı 27 maçta mağlubiyet yüzü

görmeyen, 7 maçtır da gol yemeyen Gök Maviler, kağıt üzerinde favori ancak bizim için imkânsız diye bir şey yok. Bunu daha önce turnuvalarda pek çok kez gösterdik. Yine göstermeye hazırız…