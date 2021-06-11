Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Türkiye, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın gözü Roma'daki randevuda olacak. Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, Şenol Güneş'i de çıldırttı. Sabah Spor muhabiri Mehmet Özcan, Roma'da yaşanan olayları yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...
Açılış maçında karşılaşacağımız İtalya, son dönemde oldukça formda. Üst üste oynadığı 27 maçta mağlubiyet yüzü
görmeyen, 7 maçtır da gol yemeyen Gök Maviler, kağıt üzerinde favori ancak bizim için imkânsız diye bir şey yok. Bunu daha önce turnuvalarda pek çok kez gösterdik. Yine göstermeye hazırız…
Önce UEFA'ya uzun süre onaylanmayan akreditasyonum için birkaç e-mail atmak zorunda kaldım. UEFA sorunu çözüldükten sonra bu kez İtalya Konsolosluğu kılı kırk yarmaya başladı! İtalyanlar'ın pandemiyi bahane ederek vize konusunda siyasi tavır takındıklarını anlamak zor değildi...
Uyanık İtalyanlar vize ve bilet konusunda her türlü sıkıntıyı çıkardıkları için taraftar sayımız gurbetçi ağırlıklı 3 bin civarında olacak. Dün sabah İstanbul'dan havalanan Roma uçağında da ne yazık ki taraftarımız yoktu.
2- Öğlene doğru Roma Havalimanı'na iner inmez İngilizce yazılı KOVİD-19 test sonucumuzu İtalyan memurlara ilettik ve 2 günlük Roma maceramız başladı. İlk durak, Milli Takım'ı düşünerek Roma ile özdeşleşen Aşk Çeşmesi idi. Ülkemizden getirdiğimiz madeni bozuk paraları, Türkiye'nin şampiyonluğunu dileyerek 'Piazza di Trevi' olarak bilinen çeşmeye attık.
ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇILDIRTTILAR
Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, Şenol Güneş'i de çıldırttı.
İtalyan yetkililer, dünkü basın toplantısı öncesinde tecrübeli hocanın ateşini tam 4 kere ölçmeye çalışınca Güneş bu duruma oldukça sinirlendirdi.
MURAT ÖZBOSTAN - İTALYA MAÇINI ARTIK YAŞAYIN!
Türk futbol tarihinin en önemli gecelerinden birine tanıklık edeceğiz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağız.
Dünyanın gözü bu maçta olacak. 250'den fazla ülke bu dev şöleni canlı yayınlayacak. Hepimizin kalbi Ay-Yıldızlı Takımımız için çarpacak.
Biz ise kısır çekişmelerin içindeyiz yine. Limitler, yabancı sayısı, yayın meselesi, transfer gibi konularla boğuşuyoruz. Lig bittikten sonra 3-5 gün içinde açıklanabilecek konularla 25 gündür uğraşıyoruz.
Neden? TFF açıklama yapıyor. Kulüpler Birliği sayfa sayfa belge yayınlıyor. Hepsi birer ültimatom gibi. Kavga, gerilim, çatışma kokuyor satırlar. Birkaç satır da Milli Takım için yayınlasaydınız keşke! Böyle maçlar tarihin sayfalarında ancak bir kez yaşanır.
Türkiye'den pandemiyi bahane ederek vatandaşlarımıza maç için izin vermeyen İtalyan hükümetine ve dünyaya bu gece en güzel yanıtı inşallah sahada veririz.